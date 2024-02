Lynk & Co è un’azienda che si impegna a fornire soluzioni di mobilità all’avanguardia per la generazione connessa. Con il suo focus sulla qualità e sull’innovazione, l’azienda si distingue nel mercato automobilistico offrendo veicoli che soddisfano le esigenze dei clienti. Lynk & Co propone un approccio rivoluzionario all’utilizzo dei veicoli, offrendo una vasta gamma di opzioni flessibili per soddisfare le esigenze della sua vasta community.

Nuova collaborazione tra Lynk & Co e SEEAG

Per il 2024, l’azienda ha pianificato una strategia di espansione ambiziosa, mirando a penetrare in 12 nuovi mercati europei. Per raggiungere questo obiettivo, ha stretto una partnership strategica con SEEAG, un rinomato gruppo automobilistico specializzato nell’importazione, distribuzione e vendita di veicoli e pezzi di ricambio. Grazie a questa collaborazione, Lynk & Co introdurrà il modello 01 in Europa sud–orientale, iniziando dalla Romania e dalla Grecia. Questa partnership è vantaggiosa non solo per sfruttare competenze e risorse dei due marchi, ma anche per mitigare i rischi finanziari associati all’ingresso in nuovi mercati.

Nicolas Lopez Appelgren, CEO di Lynk & Co, sottolinea l’importanza strategica di questa mossa, che consentirà all’azienda di consolidare la propria posizione come leader nella fornitura di soluzioni di mobilità flessibili.

L’espansione da 7 a 19 mercati europei rappresenta una crescita significativa per Lynk & Co, che attualmente opera in diversi paesi europei. Questo ampliamento territoriale offre all’azienda l’opportunità di raggiungere una base di clienti più ampia e diversificata. Tra nuovi mercati troviamo Slovenia, Croazia, Bulgaria, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Albania e Moldavia.

L’azienda si impegna a garantire una maggiore disponibilità di veicoli e a creare una rete di vendita e assistenza estesa in Europa. Questo impegno riflette la visione a lungo termine di Lynk & Co, orientata verso la sostenibilità e l’efficienza aziendale. La compagnia è consapevole della rapida evoluzione del panorama della mobilità europea e si posiziona per avere successo e innovare nel lungo periodo.

Dunque, Lynk &Co si prepara a un’espansione significativa nei mercati europei, supportata da una partnership strategica con SEEAG. Con un’offerta di veicoli di alta qualità e un approccio innovativo alla mobilità, l’azienda è pronta a soddisfare le esigenze della sua crescente base di clienti e a mantenere il suo status di leader nel settore automobilistico.