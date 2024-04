Sul mercato sono disponibili davvero tantissimi smartphone, molto spesso differenti tra loro, ma uno dei migliori, che indubbiamente ha accomunato le espressioni e considerazioni della critica di tutto il mondo, resta senza dubbio Google Pixel 8. Il prodotto viene oggi scontato su Amazon raggiungendo un prezzo estremamente conveniente.

Lo smartphone nasce per offrire al consumatore finale la più classica e pura esperienza di Android Stock, ciò sta a significare che è stato fondamentalmente privato di ogni orpello grafico o personalizzazione software, a prescindere da tutte le singole considerazioni. In parallelo si ha la certezza di ricevere aggiornamenti di sistema per svariati anni, con patch di sicurezza garantite e ricevute praticamente in anteprima rispetto agli altri dispositivi in commercio.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale, con i codici sconto Amazon gratis ed anche i prezzi migliori validi solo oggi.

Google Pixel 8: l’offerta super su Amazon

Sebbene si tratti a tutti gli effetti di un medio di gamma, è bene sapere che Google Pixel 8 viene commercializzato ad un prezzo leggermente superiore al normale, pari appunto a 799 euro. Ciò ha indubbiamente scoraggiato alcuni consumatori all’acquisto, ma fortunatamente in nostro aiuto, come al solito del resto, è accorsa Amazon, con la promozione di 200 euro applicata in automatico sul listino, fino ad arrivare appunto alla spesa finale di soli 599 euro (-25%). L’acquisto lo potete effettuare collegandovi qui.

La variante in offerta prevede comunque 128GB di memoria interna, ed in confezione la presenza del solo smartphone, nel nostro caso nella colorazione Nero ossidiana, quando comunque si potrebbe acquistare sia rosa che grigio. Non cambiano le specifiche tecniche, a tutti gli effetti permette di godere di un ampio display da 6,2 pollici di diagonale, uno dei migliori in circolazione, con colori nitidi e vivaci, che punta anche ad un refresh rate di ben 120Hz, per una maggiore fluidità nello scorrimento e nella visione dei contenuti.