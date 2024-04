Apple MacBook Air 2024 è il notebook definitivo, un prodotto che riesce ad avvicinare tutti gli utenti al mondo dell’azienda di Cupertino, promettendo ad ogni modo specifiche tecniche di altissimo livello, ma riuscendo comunque a garantire una spesa non eccessivamente elevata.

La soluzione di cui vi parliamo oggi nell’articolo prevede l’acquisto della variante da 13 pollici di diagonale, con display Liquid Retina di ultima generazione (infatti viene definita come la variante del 2024), con alle spalle il processore M3, il quale ha anche configurazione di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. Nella parte superiore al display è stata installata una fotocamera con risoluzione FullHD da 1080p, che può essere utilizzata sia per lo sblocco del device, che per Facetime (da non trascurare comunque la presenza del TouchID).

Apple MacBook Air 2024: lo sconto è assurdo su Amazon

Acquistare questo notebook, a differenza di quanto effettivamente si potrebbe pensare, è tutt’altro che dispendioso, infatti gli utenti oggi lo potranno avere con un esborso finale di soli 1349 euro, sempre con garanzia della durata di 24 mesi, che riesce così a coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica. Premete qui per acquistare.

La colorazione disponibile è Argento, presenta un design estremamente compatto, infatti lo spessore supera di poco il centimetro, ed i materiali di alta qualità garantiscono costante sicurezza di utilizzo in ogni ambiente, anche in mobilità. L’autonomia è stata fortemente migliorata rispetto al passato, riuscendo così a raggiungere fino a 18 ore continuative, a patto che ovviamente non venga utilizzato per operazioni particolarmente dispendiose, dal punto di vista energetico.

La spedizione viene gestita da Amazon, con consegna garantita entro pochi giorni dall’acquisto. Date le nuove politiche aziendali, ricordiamo comunque che il reso è possibile effettuarlo solo entro 14 giorni dall’acquisto.