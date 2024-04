Una tecnologia spesso presente all’interno dei device elettronici e senza alcun dubbio la ricarica wireless basata su standard Qi, si tratta di una tecnologia basata su una bobina di dimensioni non indifferenti di conseguenza al decrescere delle dimensioni dell’oggetto preso in esame il volume all’interno diminuisce dunque la ricarica wireless diventa sempre più rara e a volte assente a causa dell’impossibilità di inserire all’interno del dispositivo la bobina necessaria.

NFC Wireless charging

la soluzione a questo problema attualmente irrisolvibile dal punto di vista delle dimensioni della bobina esiste solo che in pochi la conoscono, si chiama NFC wireless Charging o WLC, L’ente che si occupa di gestire l’NFC ha presentato tale standard ormai quattro anni fa e la perfino aggiornato la versione 2.0, solo che in pochi se ne sono accorti dal momento che non l’ho utilizzato quasi nessuno.

Tale tecnologia è la soluzione al problema, la ricarica wireless NFC sfrutta delle bobine significativamente più piccole rispetto allo standard presente in tutti gli smartphone, di conseguenza queste ultime possono anche essere in comune appunto allo standard NFC consentendo di utilizzare soltanto una bobina piuttosto che due diverse per la ricarica e l’NFC stesso.

Da ciò è facile intuire come si possa risolvere il problema dello spazio insufficiente per far arrivare la ricarica wireless su dispositivi estremamente piccoli come smart Tracker, smartwatch open, dispositivi che tra l’altro spesso hanno già un chip NFC che consentirebbe dunque l’implementazione di questo standard di ricarica senza troppi problemi, anzi se Android lo avesse supportato da subito probabilmente tale standard si sarebbe diffuso maggiormente.

Ebbene tale momento è arrivato, controllando all’interno del codice sorgente di Android 15 sono stati colti molti indizi in merito al supporto di tale standard di ricarica wireless nella prossima generazione del robottino verde, si tratta del completamento di uno sforzo iniziato nel 2021 ma che all’inizio non si concretizzò come ci si aspettava.