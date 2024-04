DAZN lancia una nuova promozione, a tempo limitato, riservata a tutti i suoi nuovi utenti. Coloro che decideranno di sottoscrivere un abbonamento al piano Standard della piattaforma, entro il 28 aprile, avranno la possibilità di accedere al prezzo scontato per quattro mesi. Nello specifico, dovranno pagare 19,90 euro invece di 40,99 euro.

La promo è valida per tutte le nuove attivazioni, come accennato, mentre non è disponibile per gli utenti che possiedono già un abbonamento con DAZN. Inoltre, lo sconto viene applicato solo se si sceglie il piano in versione mensile e non quello annuale. Se si deciderà di cambiare il piano durante i primi 4 mesi lo sconto verrà perso.

Nuova promo a tempo offerta da DAZN

La promozione è stata presentata in occasione del derby Milan–Inter, previsto il prossimo lunedì (22 aprile). Il piano Standard di DAZN permette di guardare in contemporanea gli eventi live tramessi. Oltre che i contenuti on demand su due dispositivi dei sei associabili. Il patto è che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete internet.

Come accennato, il piano di Standard è disponibile per tutti gli utenti a 40,99 euro al mese, con la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso. Mentre con la versione annuale, il prezzo mensile scende a 34,99 euro. Il pagamento annuale anticipato, invece, prevede il pagamento di359 euro all’anno in un’unica soluzione.

Con il pacchetto Standard DAZN offre ai suoi utenti la Serie A TIM, la Serie BKT, LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League, la Conference League e le competizioni femminili della UEFA Women’s Champions League. Inoltre, sono comprese anche eventi internazionali come la Carabao Cup, FA Cup e le coppe inglesi.

L’offerta comprende anche il basket italiano, con la Serie A UnipolSai e quello europeo con Eurolega ed Eurocup, l’UFC, l’NFL e la box oltre il fighting internazionale. È compreso anche il tennis con Eurosport HD 1 e 2, l’atletica, il ciclismo e il volley. Infine, troviamo programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Tutti Bravi dal Divano e SuperTele, oltre che i contenuti originali DAZN.