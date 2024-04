A Milano si sta verificando un evento particolarmente problematico per i proprietari di SUV. Da inizio marzo, infatti, in molti si ritrovano con le gomme dei propri veicoli bucate e tagliate. La responsabilità di questi gesti ricade sul Collettivo suv–versivo. Quest’ultimo intende si è posto l’obiettivo di mandare un messaggio a tutti gli automobilisti che guidano uno Sport Utility Vehicle.

Ma cosa spinge questi individui ad agire in questo modo? Secondo il collettivo i SUV stanno uccidendo il clima e per questo devono essere “contrastati”.

Pericolo per le gomme dei SUV a Milano

A tal proposito, Roberto Parodi ha commentato la vicenda con un video pubblicato online. Lo scrittore e giornalista, dopo aver commentato l’operato di Fleximan, ora si è concentrato su quanto sta accadendo a Milano. L’uomo ha commentato i fatti con parole decisamente dure criticando con fervore l’operato del collettivo che agisce contro i SUV.

Parodi, inoltre, ha invitato tutti gli automobilisti a contattarlo se si ritrovano con le gomme a terra, promettendo di aiutarli solo per infastidire gli “esaltati” del collettivo. L’uomo completa il suo intervento online indirizzandosi direttamente ai suv-versivi. Infatti, dice loro di aver sbagliato target perché i proprietari dei SUV a Milano, secondo le conoscenze del Parods, sembrano essere persone rispettose dell’ambiente.

Questo fenomeno contro i SUV, recentemente sviluppatosi a Milano, è in realtà sempre più presente in tutta Europa. Nell’ultimo anno, da quando si stanno moltiplicando le manifestazioni ambientaliste definite “estreme”. Per quanto le motivazioni di fondo possono essere apprezzate e condivisibili, in questo caso si parla di forme di estremismo. Questo tipo di lotta per il benessere dell’ambiente non sembra portare a risultati concreti, ma solo a problematiche e danni importanti per tutti gli utenti che guidano un SUV. Chi subisce queste situazioni si ritrova ad affrontare una problematica non solo fastidiosa, ma anche dispendiosa dal punto di vista economico.