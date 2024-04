Space X: Elon Musk pronto a lanciare il nuovo razzo Starship

Elon Musk ha le mani in pasta in qualsiasi settore esistente, anche quello spaziale. Se la sua azienda automobilistica, la Tesla, non sta attraversando un periodo roseo (e lo si può notare dall’annuncio di circa 14.000 licenziamenti), lo stesso non si può dire per la SpaceX. La società sta continuando a lavorare assiduamente, sviluppando uno dei suoi progetti più ambiziosi ideati fino ad ora. Parliamo del nuovo razzo Starship. La straordinaria astronave, avente un’altezza di ben 121 metri ed una struttura in acciaio inossidabile, consentirà forse di cambiare per sempre il significato di viaggi nello spazio grazie ai suoi potentissimi motori Raptor.

I motori Raptor portano il razzo Starship nello spazio

I 39 motori Raptor forniscono alla Starship la spinta necessaria per innalzarsi dalla Terra e superare l’atmosfera. Il booster Super Heavy è equipaggiato con 33 dei motori esistenti che, tramite la propulsione a metano liquido ed ossigeno liquido, danno la possibilità all’astronave di liberarsi della forza di gravità terrestre. Quando il razzo di Elon Musk arriva in orbita entrano in gioco sei motori, di cui tre Raptor Vaccum ottimizzati per il volo spaziale, permettendo il continuo della missione.

Ogni motore Raptor eroga una spinta di 230 tonnellate, portando il Super Heavy ad una forza di lancio di 7.590 tonnellate. Attraverso l’ultima versione, il Raptor V3 con 269 tonnellate di spinta, il totale è salito a 8.877 tonnellate di potenza. Che significa? Immaginate un’astronave con una capacità tale da riuscire a sollevare più di 3.400 auto in una volta sola e portarle direttamente nello spazio. Se si confronta la singola spinta di un solo motore Raptor con un jet Boeing 747-8 si ha una potenza 20 volte maggiore. Tale potenza mostra quanto lo sviluppo ingegneristico della Space X sia avanti e quanto l’azienda stia impiegando le proprie forze per consentire all’umanità di raggiungere nuovi orizzonti dello spazio. Ora non resta che vedere il razzo in azione e scoprire cosa ci permetterà di scoprire, quali segreti ci svelerà.