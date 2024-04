A quanto pare è arrivato il momento in casa Intel di fare un passo in avanti, le CPU dell’azienda infatti si apprestano ad introdurre la nuove generazione che avrà come nome in codice Arrow Lake, le CPU che dovrebbero segnare una svolta nel mondo Intel ed i cui indizi sono stati ritrovati all’interno degli ultimi driver.

Le CPU leakate dai drivers nel dettaglio sovrebbero essere mostrate in due SKU differenti: quella che probabilmente andrà a occupare il tassello high-end, a 24 Core (in una combinazione di cores che dovrebbe conformarsi in: 8 P-Core e 16 E-Core), e la seconda da 20 Core (8 P-Core e 12 E-Core), con un range di frequenze oscillante tra 2.3 GHz e 3.0 GHz.

Due assenze significative

Il fatto che le CPU abbiano un clock così basso sta ad indicare che si tratti di due elementi da test, queste ultime girano su BIOS MTLSFWI1.R00.3473.D80.2311222130 aggiornato a novembre 2023 e non sono destinate alla vendita.

A sorprendere e a far riflettere sono le assenze delle tecnologie tecnologie di hyperthreading e SMT, le quali effettivamente erano destinate al pensionamento a causa della volontà di Intel di cambiare filosofia e migliorare le prestazioni e l’ottimizzazione degli E-core.

Di conseguenza quella che abbiamo tra le mani è una generazione di grandi cambiamenti per il team blu, infatti sarà la prima generazione di CPU desktop a vantare la struttura tile, inaugurata sui laptop dalle CPU Meteor Lake, le Arrow Lake saranno le prime ad avere in dotazione una NPU e una GPU basata sulle più recente architettura grafica Xe-LPG Alchemist.

Non rimane che attendere la presentazione ufficiale, sicuramente Intel coglierà questo cambiamento come occasione per cercare il controsorpasso su AMD che con i suoi Ryzen ha recentemente conquistato una fetta enorme del mercato delle CPU, cosa che ha colto impreparata Intel forse a causa di una scelta in termini di nanometri che non aveva propriamente colto i risultati sperati.