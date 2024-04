I laptop da gaming si sono lentamente sempre più diffusi sul mercato, proprio per la loro capacità di offrire al consumatore finale le medesime prestazioni di un PC fisso, in termini sopratutto di elaborazione e di gaming, mantenendo comunque prezzi tutt’altro che particolarmente elevati. Tra i tantissimi produttori troviamo MSI, azienda capace di mettere a disposizione soluzioni iconiche del settore, che oggi propone su Amazon un forte sconto direttamente su MSI Cyborg 15.

Il modello in questione, precisamente A1VFP-005IT, è prima di tutto caratterizzato dall’intelligenza artificiale, che lo affianca nella gestione dei processo e del consumo energetico, oltre a questo presenta un display da 15,6 pollici di diagonale, risoluzione FullHD con refresh rate a 144Hz, mosso da un processore Intel Core Ultra 155H, con frequenza di clock a 4,80GHz, che completa la configurazione con 8GB di RAM DDR6 e 1TB di memoria interna SSD PCIe4.

Laptop MSI da gaming: offerta folle

Acquistare un laptop da gaming richiede, come era lecito immaginarsi, una spesa superiore a quanto è possibile vedere altrove. Per questo motivo avvicinarsi al MSI Cyborg 15 deve già farvi immaginare che l’ordine si avvicinerà più ai 2000 euro, precisamente la spesa si ferma a 1688,57 euro, con garanzia di 24 mesi valida dalla data d’acquisto effettiva. Potete effettuare l’ordine a questo link.

Il sistema operativo, come era lecito immaginarsi, è Windows 11 Home, con pochissima personalizzazione software, se non il Dragon Center, tramite il quale gestire tutti gli aggiornamenti di sistema e l’installazione di driver di vario genere. La connettività wireless è decisamente fornita, tra cui troviamo il WiFi 6E di ultima generazione, utile più che altro per riuscire ad incrementare la qualità complessiva della connessione, come anche la gestione delle reti.