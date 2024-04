Apple Watch è lo smartwatch più desiderato del mercato, un prodotto che permette di godere di prestazioni al top, a patto che comunque si sia sempre disposti ad effettuare un investimento iniziale superiore al normale. Tra i differenti modelli che Apple ha lanciato sul mercato, oggi troviamo Apple Watch SE di seconda generazione (quindi disponibile dal 2023), nella sua variante solo GPS da 44 millimetri.

Il modello attualmente in promozione prevede un cinturino in silicone, definito comunemente sport, di colorazione mezzanotte (come anche la cassa), con oltretutto dimensioni S/M. Le funzioni che gli utenti possono effettivamente raggiungere non cambiano rispetto al passato, parliamo giustappunto di monitoraggio del sonno, passi, distanze percorse e calorie bruciate, per finire con rilevamento di incidenti, Siri direttamente al polso e tutto ciò che caratterizza i dispositivi dell’azienda ci Cupertino.

Apple Watch, sconto da non credere su Amazon

L’occasione per riuscire a risparmiare al massimo sull’acquisto di un Apple Watch SE di seconda generazione è davvero ghiottissima, poiché oggi potrete godere di una riduzione di ben 60 euro sul listino originario, che ricordiamo è di 319 euro, corrispondente più che altro ad uno sconto del 19%, per arrivare così a spendere solamente 259 euro. Approfittate dell’offerta direttamente al seguente link.

Come vi abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, il suo avere un display da 44 millimetri, potrebbe limitare l’acquisto da parte del pubblico femminile, o da parte degli utenti che hanno un polso relativamente piccolo. A prescindere da ciò, il bellissimo display OLED riesce perfettamente a riprodurre senza problemi tutta la gamma cromatica, garantendo così prestazioni al top, con il minimo sforzo. Il prodotto, come era lecito immaginarsi, è da considerarsi compatibile con tutti i modelli di casa Apple, non sistema operativo Android.