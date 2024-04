Genesis svela il restyling del SUV GV70 al Salone di Pechino

Nel mezzo del fervore dell’evento tanto atteso Salone di Pechino 2024, Genesis ha finalmente rivelato il suo ultimo progetto: il restyling del Genesis GV70. Il nuovo GV70 farà il suo debutto sul mercato sudcoreano il prossimo mese e sembra destinato a stupire con la sua eleganza rinnovata, con la tecnologia all’avanguardia e con un ridisegno dello stile, conosciuto come Athletic Elegance, ideato proprio nell’azienda.

Tra le modifiche apportate alla parte anteriore del veicolo, vi si trova la nuova griglia a doppia trama ed il design dei fari Two-Line che aggiungono dettagli distintivi alla silhouette del modello Genesis rimodernato. Il paraurti anteriore, invece, avente sia una piastra di protezione per il motore che prese d’aria orizzontali, dona un aspetto robusto ma al contempo molto sofisticato.

Genesis GV70: superclasse e miglior tecnologia

La caratteristica principale del Genesis GV70 è probabilmente il suo interno. In esso c’è un display da 27 pollici che comprende il quadro contenente gli strumenti digitali e il sistema di infotainment. Un’illuminazione ambientale sfarzosa, un volante bicolore e dettagli di design curati vanno poi ad enfatizzare il lusso e l’avanzata modernità dell’abitacolo. Per chiunque cerchi un tocco di sportività, Genesis offre anche una versione GV70 Sport, migliorata in termini sia estetici che tecnologici. La griglia a doppio strato del G-Matrix Crest e le prese d’aria più ampie regalano stile di pura aggressività, con i cerchi da 21 pollici e i dettagli di design sportivi per enfatizzare l’aria del veicolo.

Anche l’interno della versione GV70 Sport non è meno sviluppato. Il SUV possiede un volante sportivo a taglio D e cuciture arancioni a contrasto. Purtroppo per noi, le specifiche tecniche del SUV, in entrambe le versioni, non sono state condivise dalla società. Forse, con molta probabilità, la Genesis ci regalerà maggiori dettagli quando si avvicinerà la data ufficiale del debutto. Sta di fatto, però, che Genesis GV70 promette di essere un’auto pazzesca che andrà ad aggiungersi ai modelli disponibili dei SUV di lusso. Non vediamo l’ora di vederlo sfrecciare in strada.