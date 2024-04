Renault Symbioz: il nuovo SUV compatto sfida la concorrenza

Renault allarga la gamma dei suoi SUV compatti ed annuncia il nuovo modello Symbioz. L’auto è stata presentata con un teaser che ha anticipato alcune delle sue fantastiche specifiche. La vettura si posiziona tra il Captur e l’Austral, il Symbioz ed è caratterizzata da un perfetto mix di stile, tecnologia di ultima generazione e prestazioni pazzesche.

La Renault Symbioz possiede una lunghezza di 4,41 metri e linee audaci che rispecchia lo stile distintivo di Gilles Vidal, il responsabile del design automobilistica francese. La griglia frontale, i gruppi ottici sottili e le luci diurne a boomerang donano un aspetto moderno ed elegante all’auto. Il tetto, composto da un vetro opacizzato Solarbay, aggiunge al tutto un tocco di raffinatezza, richiamando al contempo il design che abbiamo già visto su altri modelli Renault come la Scenic e la Rafale.

Quanto costerà la Renault Symbioz?

Rispetto al Captur, la Symbioz ha un passo maggiormente allungato ed uno sbalzo posteriore più netto. Questi due aspetti contribuiscono nel creare una presenza su strada. Le luci posteriori, ispirate alla Scenic E-Tech, enfatizzano ulteriormente la larghezza, creando una visione di potenza e di robustezza.

Il principale obiettivo della creazione della nuova Renault Symbioz è quello di competere con altri SUV compatti sul mercato, come la Opel Frontera, la Hyundai Kona, la Citroen C3 Aircross, a Kia Niro e l’Honda HR-V. La Symbioz sarà disponibile in versione ibrida da 145 cavalli, ma per il futuro è anche prevista un’altra versione da 170 cavalli. Oltre all’ibrida, gli acquirenti interessati possono anche scegliere il modello avente un motore a benzina tre cilindri da 1.2 litri per la versione microibrida.

I costi? L’azienda non ha condiviso i prezzi, tuttavia gli esperti credono che la Renault Symbioz vada dai 23.000-25.000 euro, mantenendo un rapporto qualità-prezzo molto “attrattivo” nel settore dei SUV compatti. L’auto è l’ideale per chi è alla ricerca di stile, prestazioni, tecnologia, imponenza mescolati in un unico pacchetto dall’aspetto affascinante.