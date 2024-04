In una corsa costante verso il progresso, Google si sta preparando a lanciare il Pixel 9. Una vera e propria pietra miliare nel mondo degli smartphone di punta. Nell’ambito della tecnologia mobile, l’evoluzione della connettività è sempre stato un obiettivo fondamentale per gli sviluppatori di dispositivi e gli utenti stessi. Al centro di questa rivoluzione c’è quindi il nuovo arrivato del colosso di Mountain View con il suo ultimo modem Exynos 5400. Esso risulta essere il frutto della collaborazione con Samsung, che promette di trasformare radicalmente l’esperienza di connessione di tutto il mondo.

Ma cosa rende così speciale il nuovo Pixel 9?

Innanzitutto, il Pixel 9 può contare sul passaggio alla quarta generazione di processori Tensor, che garantisce prestazioni e efficienza senza precedenti. Ma la vera novità risiede nella capacità del dispositivo di offrire una connettività satellitare. Questo significa che le persone non saranno più vincolate dalle limitazioni delle reti terrestri, ma potranno invece accedere a Internet e comunicare anche nei luoghi più remoti e isolati. Si tratta di una svolta epocale che promette di ridisegnare il concetto stesso di navigazione sui device mobili.

Ma l’ innovazione non si ferma al Pixel9. Google ha annunciato che il supporto alla rete satellitare verrà esteso anche ad altri dispositivi della famiglia Pixel, come il PixelFold e il tablet 5G attualmente in fase di sviluppo. Ciò significa che l’intera gamma di prodotti dell’omonimo brand offrirà la possibilità di restate connessi in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.

Come sarà possibile tutto questo?

A tal proposito pare che Google stia collaborando attivamente con partner chiave come T-Mobile e SpaceX per implementare questa tecnologia rivoluzionaria. Quest’ultima non sarà più un lusso riservato a pochi fortunati, ma diventerà una realtà accessibile a tutti. Insomma è giunto il momento di prepararci ad affrontare ad una nuova epoca di grandi cambiamenti che porterà con sé risultati a dir poco entusiasmanti.