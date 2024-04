Dyson annuncia un nuovo tipo di asciugacapelli, il Supersonic Nural che possiede una tecnologia in grado di gestire il calore generato in modo da non imprimere troppo calore sui capelli per non danneggiarli. Tutto questo grazie ad una serie di sensori che monitorano il calore e la gestione del flusso di aria su di essi; questa tecnologia, come anche quelli su tanti altri prodotti, è stata messa a punto dal team di sviluppatori della Dyson che hanno trovato i giusti rapporti di calore ed aria da applicare sui capelli.

Come rilevatore di calore troviamo il sensore ToF (time of flight) che riduce automaticamente il calore quando l’ asciugacapelli si avvicina alla testa; il capo fondatore di Dyson, James Dyson, sottolinea che questo tipo di invenzione è stata realizzata investendo nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie che si adattano al contesto di fabbisogno sociale ed economico.

Dyson, ecco alcune caratteristiche dell’ asciugacapelli

Il Dyson Supersonic Nural possiede dei sensori Nural che servono a migliorare l’ esperienza di styling aumentando la lucentezza e prevenendo i danni dal troppo calore; inoltre un sistema di riconoscimento riesce a capire quali sono le preferenze della persona dal punto di vista dello styling. Grazie ai sensori Nural ed alla funzione “Apprendimento accessori” l’ apparecchio riesce a memorizzare la quantità di calore utilizzata in modo da avere sempre lo stesso tipo di trattamento. Con la funzione “Rilevamento pausa” invece l’ asciugacapelli capisce quando non è utilizzato e quindi riduce la quantità di aria erogata. Il design che propone la casa produttrice è molto esclusivo con due varietà di colori: Acquamarina e Tangerine oppure Pervinca e Tangerine.

Il prezzo a cui viene venduto è di €499 su Dyson.it e nei Dyson Demo Store; prezzo che ovviamente si addice alle caratteristiche presentate sopra e che riflette la quantità di lavoro e la dedizione che ci sono volute per realizzarlo.