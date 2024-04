Molte sono le novità ogni giorno riguardo il mondo dello spazio e specialmente quelle che riguardano le scoperte fatte dai diversi scienziati. I pianeti magari per noi non sono di grande attenzione ma per la NASA sicuramente si. Essa ci riporta ultimamente delle notizie per quanto riguarda Marte.

Si sta parlando di una missione che è attualmente in corso, e sta per stupire la maggior parte delle persone appassionate di questi argomenti.

NASA, quale missione?

Si sta parlando della missione Mars Sample Return gestita direttamente dalla NASA ed è già stata avviata da diversi anni. Finalmente è pronta per aggiornarci con dei risultati sbalorditivi, tramite una conferenza che avverrà tra poco tempo.

Mars Sample Return non è una missione solitaria. Infatti fa parte della missione Perseverance, la quale ha il compito di raccogliere dei campioni di roccia e polveri marziane e poi in seguito riportarle qui da noi. Riguardo alla conferenza ancora non si sa niente riguardo quello che si dovrà comunicare, ma c’è una buona probabilità che NASA sia pronta a diffondere delle notizie importanti. Forse dalla raccolta dei suddetti materiali.

Lo scorso anno questa missione era reputata “a rischio”. Dopo una relativa revisione indipendente che aveva comunicato che il suo programma era molto costoso e complesso per la realizzazione.

Però le uscite recenti ufficiali della NASA e soprattutto questa conferenza stampa permettono di capire che ci sia almeno una speranza attiva per proseguire questa missione. La quale potrebbe ancora durare anni, se si continua con lo stesso passo.

Quindi c’è una buona probabilità che la conferenza che si terrà servirà a delineare e mettere in chiaro i prossimi passi che si dovranno effettuare durante l’esplorazione e per confermare i risultati ottenuti negli ultimi mesi. Inoltre la NASA potrebbe accendere la luce riguardo le tempistiche delle future fasi della missione. Visto che si prevede un lancio di un orbiter nel 2027 e anche di un lander l’anno dopo. Per poi mettere la ciliegina sulla torta nel 2033 con questi campioni.