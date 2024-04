È stato annunciato il nuovo Dyson 360 Vis Nav. Il nuovo robot aspirapolvere si propone come il più potente presente sul mercato. Infatti, il modello presenta una potenza di aspirazione sei volte superiore rispetto a qualsiasi altro modello.

Il robot dispone della tecnologia Dyson Simultaneous Localisation and Mapping (SLAM) che fornisce al dispositivo un sistema di visione a 360 gradi. Quest’ultimo consente al robot di riconoscere dove è stato, dove deve pulire e dove adattare la potenza in modo intelligente sulla base della polvere rilevata. Grazie a questo sistema il robot crea delle mappe della polvere presente all’interno della casa.

Nuovo robot aspirapolvere Dyson

La nuova scheda è arricchita anche da una nuova spazzola a tripla azione. Quest’ultima combina tre modalità per pulire in profondità con una potente aspirazione. Il nylon “Fluffy”, invece, può raccogliere i frammenti più grandi presente su pavimenti più duri. Inoltre, sono presenti anche dei frammenti antistatici in fibra di carbonio.

A completare il sistema troviamo un sistema di sospensione a doppio anello. Quest’ultimo dettaglio permette al robot di arrampicarsi fino a 21 cmm. Il suo profilo basso, invece, agevola la pulizia anche sotto i mobili, fino a 99 mm di altezza.

Jake Dyson si è soffermato sulle novità del nuovo robot ideato dagli ingegneri dell’azienda. Questi si dimostrano sempre più attenti a quelli che sono i punti deboli degli altri dispositivi di questo tipo e superando quelle sfide anticipando le esigenze stesse degli utenti e proponendo sul mercato prodotti all’avanguardia e al passo con i tempi. I nuovi robot Dyson comprendono l’ambiente che li circonda e in questo modo operano autonomamente per facilitare le pulizie di casa in modo esponenziale.

Nello specifico, il nuovo Dyson 360 Vis Nav è disponibile sul mercato italiano al costo di 1299 euro. Il robot aspirapolvere è disponibile sia sul sito web ufficiale Dyson.it che nei Dyson Demo Store.