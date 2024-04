Nell’era digitale sempre più pervasiva, gli smartphone sono diventati compagni indispensabili, ma cosa succede quando un imprevisto li mette in pericolo? Uno dei consigli popolari è l’immersione in una ciotola di riso crudo per assorbire l’umidità, ma secondo recenti indicazioni, questa pratica potrebbe essere più dannosa che utile. Un documento di supporto di Apple sconsiglia esplicitamente questa metodologie, poiché potrebbe causare ulteriori danni al dispositivo anziché ripararlo. Dunque, se il vostro prezioso telefono finisce per tuffarsi in acqua, evitate di affrettarvi con il riso.

Smartphone nel riso, da dove proviene questa credenza diffusa?

La logica di base sembra convincente, il riso ha la capacità di assorbire l’acqua, quindi immergere uno smartphone bagnato in una ciotola sembrerebbe un’idea sensata. Ma, secondo alcuni studiosi e fonti ufficiali, questa teoria non ha alcun fondamento scientifico. In realtà, ciò potrebbe persino danneggiare ancora di più il cellulare, perché piccoli frammenti di riso potrebbero infiltrarsi attraverso le fessure del telefono, creando danni aggiuntivi. Di conseguenza è chiaro che questa non è affatto la soluzione magica come spesso si crede.

Ma allora, cosa dovremmo fare se il nostro in simili circostanze? La risposta è più semplice di quanto si pensi. In primo luogo, è fondamentale evitare il panico e agire con calma. Non tentate di accendere o caricare il telefono immediatamente. Poiché potrebbe danneggiare i componenti interni. Invece, spegnetelo se è acceso e rimuovete con delicatezza la scheda SIM e ogni altra parte rimovibile. Successivamente, tamponate delicatamente l’esterno del dispositivo con un panno asciutto per rimuovere l’acqua visibile. Infine, mettetelo in un luogo asciutto e ben ventilato, lasciandolo riposare per almeno 24 ore. Questo consentirà all’umidità di evaporare gradualmente senza causare danni. In più, potete anche utilizzare un aspirapolvere a bassa potenza o una bomboletta d’aria compressa per rimuovere eventuali residui d’acqua dai porti e dalle fessure. Seguendo questi semplici passaggi, avrete maggiori probabilità di ripristinare il vostro smartphone. Il tutto senza dover ricorrere al riso.