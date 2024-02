Quante volte è capitato di sentirsi dire che un qualsiasi smartphone (iPhone, OnePlus, Galaxy che sia) caduto in acqua va inserito in una ciotola di riso prima di poterlo riutilizzare. Secondo la tradizione popolare, questo rimedio artigianale permette di assorbire l’umidità e salvaguardare le componenti elettroniche interne.

Inoltre non dobbiamo dimenticare che i nuovi device sono quasi tutti waterproof, quindi possono essere utilizzati tranquillamente per riprese subacquee. Tuttavia, può capitare che dopo un utilizzo prolungato a contatto con l’acqua, il device mostri un messaggio di errore legato alla presenza di liquidi nella porta di ricarica.

Per facilitare il processo di asciugatura, Apple è intervenuta sulla questione smentendo ufficialmente la tradizione. L’azienda di Cupertino ha confermato che immergere i propri iPhone all’interno di una ciotola piena di riso non aiuta, anzi potrebbe essere deleterio per i device.

Apple smentisce una diffusissima credenza popolare, il riso non aiuta a salvare gli iPhone bagnati anzi, potrebbe peggiorare la situazione

La motivazione addotta del brand della mela è legata ai piccoli residui di riso che potrebbero danneggiare l’iPhone. La conferma arriva direttamente dalla pagina di supporto ufficiale dell’azienda.

Per fortuna, Apple ha fornito una pratica guida che permette di non farsi prendere dal panico nel caso in cui il proprio iPhone mostri messaggi di errore legati alla presenza di acqua. Prima di tutto, bisogna scollegare tutti i cavi collegati al device, sia quello di alimentazione che di eventuali accessori.

Non bisogna mai collegare il cavo fino a che il device non sia completamente asciutto. Per accertarsi che tutta l’acqua fuoriesca al meglio, bisogna scuotere delicatamente l’iPhone e lasciarlo in un’area che sia asciutta e ventilata.

Non bisogna utilizzare fonti esterne per velocizzare il processo come phon e aria compressa. I danni causati potrebbero essere importanti e rendere inutilizzabile il device per sempre. Inoltre, è sconsigliato inserire elementi esterni nella porta di ricarica come cotton fioc e pezzi di carta.

L’unica cosa da fare è attendere circa mezz’ora. I liquidi presenti nella zona del connettore dovrebbero essere spariti e sarà possibile procedere con la ricarica del device. Se dopo questo tempo il messaggio viene ancora visualizzato, bisognerà attendere ancora del tempo per consentire all’iPhone di asciugarsi completamente. Potrebbero volerci fino a 24 ore di tempo ma alla fine il device tornerà a funzionare correttamente.