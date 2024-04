Nuova Mercedes EQS: migliorata nelle performance, stesso costo

La Mercedes aggiorna una delle sue auto elettriche più apprezzate, la EQS, in occasione del grande Model Year 2024. Grazie ad i nuovi miglioramenti, i clienti potranno usufruire di un maggior comfort, di un’autonomia più performante e di tecnologia ancora più avanzata.

La vettura di lusso, dalle linee moderne, ora gode di un’autonomia estesa di 82 km grazie ad una batteria potenziata. Ora i conducenti potranno percorrere tranquillamente tragitti molto più lunghi senza doversi preoccupare di ricariche durante le tratte. L’aspetto diventa più attraente, con cromature accattivanti e sedili interni comodi, oltre che molto eleganti. La Mercedes punta in alto, cercando di posizionarsi tra il top delle auto sostenibili maggiormente richieste.

La nuova Mercedes EQS conquisterà chiunque

Il design esterno è stato rivisitato attraverso l’aggiunta di una nuova griglia del radiatore con inserti cromati e con la classica stella Mercedes sul cofano, conferendo alla vettura un aspetto sofisticato, più di prima. Anche gli interni sono stati cambiati, tramite l’inserimento di dettagli cromati e l’uso di materiali di alta qualità, come la pelle Nappa utilizzata per l’imbottitura dei sedili posteriori.

Dal punto di vista tecnologico, la EQS è dotata di serie dell’hyperscreen MBUX con tre display fantastici. Con la tecnologia over-the-air, inoltre, il conducente può apportare diversi aggiornamenti, in modo da attenere dalla sua Mercedes un’esperienza di guida sempre al passo e all’avanguardia. Una delle novità che gli appassionati sapranno di certo apprezzare è la modifica alle capacità di traino. Questa è passata da da 750 a 1.700 kg, permettendo ai proprietari di trainare rimorchi, come ad esempio i portacavalli, con maggiore facilità. Quello che interesserà a molti sono anche i progressi della batteria. Finalmente la Mercedes EQS ha un’autonomia da far invidia, estesa fino a 822 km nella versione 450+. Ora l’auto è ufficialmente una delle più performanti nel suo segmento di mercato.

La nuova Mercedes EQS sarà ordinabile a partire dal 25 aprile. I prezzi, nonostante tuttii i cambiamenti apportati, restano competitivi, partendo da una somma di mantenendo da una somma di circa 130.000 euro. Oltre alla versione di serie, sarà disponibile anche un’edizione speciale Manufaktur Selection con verniciature particolari ed elementi stilistici AMG.