Uno degli strumenti più utilizzati a livello della suite Office è senza alcun dubbio Word, il programma lanciato nel 1963 consente infatti di scrivere lunghi testi utilizzando una serie di funzioni per la formattazione davvero utilissime che ci consentono di produrre qualsivoglia tipologia di testo scritto.

Ovviamente nel corso degli anni tale programma è andato incontro ad aggiornamenti costanti che hanno introdotto tantissime funzionalità per permettere di migliorare e personalizzare la nostra scrittura a seconda delle varie esigenze dell’utente.

Tantissime funzionalità dunque ci permettono di ottenere una personalizzazione completamente nostra del testo che stiamo scrivendo, basti pensare ai vari font, ai grassetto o al corsivo per riuscire a dare un senso più forte alle nostre frasi.

Una funzionalità nascosta

Esiste però una funzionalità che ci renderà la vita molto più facile quando stiamo scrivendo su Word, a chi non è mai capitato infatti di leggere una frase all’interno della quale una parola proprio non ci sta, ebbene esiste la possibilità di sostituire quella parola con un sinonimo decisamente più contestuale direttamente suggerito dal programma, per farlo vi basterà selezionare la parola incriminata e poi la combinazione tasti maiuscolo e F7.

In questo modo il programma vi restituirà una serie di consigli con dei sinonimi decisamente più adatti alla frase che volete modificare e migliorare, si tratta di una funzionalità decisamente conosciuta all’interno di Word che viene utilizzata pochissimo ma che al netto può risultare davvero comoda se non avete voglia di metterli a cercare un sinonimo e interrompere magari una sessione di scrittura prolungata.

Si tratta di una delle tantissime funzioni presente in Word che ovviamente nel corso di questi anni andrà incontro sicuramente alla rivoluzione legata all’intelligenza artificiale che inserirà altre funzionalità più automatiche e intuitive all’interno del programma, Microsoft sicuramente ci penserà e dopo aver aggiornato Windows passerà anche a tutti i suoi programmi.