Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha tenuto un importante evento di presentazione ufficiale. Durante quest’ultimo, l’azienda ha svelato la nuova serie di smartphone Realme P1 ma non solo. Tra i prodotti annunciati durante questo evento, c’è una nuova versione di Realme Pad 2. Come già anticipato dai rumors dei giorni scorsi, si tratta di una nuova versione del tablet dell’azienda dotata, questa volta, del supporto alla connessione Wi-Fi.

Realme annuncia ufficialmente una nuova versione del suo Realme Pad 2

Qualche giorno fa, erano emerse in rete alcune indiscrezioni riguardanti l’arrivo di un nuovo tablet a marchio Realme e così è stato. Come già accennato in apertura, infatti, nel corso delle ultime ore, il produttore tech Realme ha tenuto un importante evento durante il quale ha annunciato una nuova versione di Realme Pad 2.

In particolare, si tratta di una nuova versione che si distingue da quella attuale per la presenza del supporto alla connessione Wi-Fi. La precedente versione annunciata dall’azienda, infatti, era stata annunciata solo in versione con supporto alla connettività LTE. Questa è l’unica differenza sostanziale che intercorre tra le due versioni. Il resto delle specifiche tecniche rimane infatti lo stesso.

Anche questa nuova versione di Realme Pad 2 dispone infatti di un ampio schermo con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 11.5 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Anche qui, poi, le prestazioni sono affidate ad un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Helio G99 con tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. All’appello troviamo poi una batteria da 8360 mah con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Prezzi e disponibilità

La nuova versione di Realme Pad 2 sarà disponibile all’acquisto nelle colorazioni Grey e Green ad un prezzo al cambio di circa 200 euro al cambio attuale.