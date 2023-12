Dopo l’eclatante successo ottenuto dalla precedente uscita dell’action cam Insta360 Go 3 l’azienda Insta360 lancia sul mercato la nuovissima Ace Pro. Un action cam con un peso di circa 180 grammi, quindi più pesante rispetto alla precedente, ma che porta con se una qualità maggiore nelle foto e nei video.

Con Insta360 Ace Pro il mondo dell’8k potrà essere a portata di tutti viste le sue piccole dimensioni. L’introduzione dei nuovi ganci permette di montare la videocamera dove si preferisce e passare da un accessorio all’altro grazie al sistema di montaggio magnetico. Inoltre con l’introduzione dell’intelligenza artificiale potrai liberare la tua creatività trasformando le clip da te registrate.

Perché scegliere Insta360 Ace Pro al posto di un’altra videocamera?

La Insta360 Ace Pro presenta un sensore di 1/1.3″ in grado di catturare le immagini con un massimo di 48MP di risoluzione per le foto e di 8k per i video inoltre, grazie alla collaborazione con Leica, è stato realizzato per questa videocamera un design unico nel suo genere che mette in evidenza il suo lato sportivo ma allo stesso tempo rendendola molto elegante.

Come descritto in precedenza Ace Pro è nata per essere una videocamera sportiva e comoda. Essa mette in mostra queste sue caratteristiche grazie alla sua praticità durante le avventure. La videocamera è infatti perfetta per le escursioni sott’acqua essendo impermeabile fino a 10m. Grazie alla sua stabilizzazione FlowState è in grado di fornire riprese fluide anche durante un giro in mountain bike su un terreno sconnesso. Inoltre con la condivisione dei contenuti semplificata e la ricarica velocizzata si ha più tempo per rimanere in azione.

In conclusione, La Insta360 Ace Pro è una videocamera di una qualità superiore capace di offrire a chi la utilizza, con un design leggero e sportivo, una vasta gamma di funzionalità. Che tu sia un appassionato di avventure, un esperto nel campo o semplicemente un principiante, la Ace Pro sarà una scelta perfetta.