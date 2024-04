Elon Musk promette: 1000 ASTRONAVI Starship andranno su Marte entro 20 anni

Tutte le sonde che sono attualmente attive su Marte, stanno portando tanto materiale interessante all’umanità. Pian piano si sta riuscendo a risalire a tutte le informazioni utili per capire se il Pianeta Rosso è abitabile o meno, ma qualcuno ha intenzione di fare di più. Non poteva che rientrare nel discorso l’istrionico proprietario di Tesla, Elon Musk, tra l’altro ad oggi stabilmente tra i tre più ricchi al mondo.

Proprio in riferimento a Marte, il magnate ha ribadito ancora una volta quali sono i suoi piani per il futuro. Ci sarebbe stato infatti un calo drastico per quanto concerne i costi di lancio del razzo Starship di SpaceX, società di Elon Musk. Proprio questo potrebbe portare un giorno a tantissime astronavi in contemporanea pronte ad atterrare sul Pianeta Rosso.

L’obiettivo del patron di Tesla è infatti quello che non ha mai nascosto, ovvero colonizzare Marte. L’idea di trasformare quindi l’uomo in una sorta di specie multi-planetaria resta sempre più che vivida nella sua mente. Sono state fatte già delle previsioni molto interessanti su quando la prima astronave potrebbe partire ma ora le previsioni riguardano la crescita di SpaceX proprio in tale chiave avveniristica.

Elon Musk alla conquista di Marte con le sue Starship

Musk ha previsto che la crescita di SpaceX potrebbe essere talmente esponenziale da portare in breve tempo i lanci spaziali orbitali ad essere disposti per il 90% da essa. I suoi razzi sarebbero infatti in grado di abbassare in maniera notevole i costi di ogni operazione, con le prime colonie su Marte che potrebbero sorgere entro vent’anni.

Addirittura Musk sostiene che si potrebbe formare una comunità di persone di circa 1 milione di unità, tutte disposte in una città che garantirà la vita. Si tratta di una visione, come sempre, molto ottimistica di una questione che resta ad oggi molto difficile da capire. Diversi rilievi parlano di Marte come un pianeta difficilmente abitabile, ma evidentemente Elon Musk sa qualcosa in più.