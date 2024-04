Nel mondo dell’automotive, le parole del CEO di Stellantis, Carlos Tavares, risuonano come un’aria fresca di rinascita per due marchi storici, Lancia e Alfa Romeo. Durante il weekend di Misano Adriatico della Formula E, egli ha condiviso dettagli entusiasmanti sul futuro dei due brand italiani. Lasciando intendere che il meglio deve ancora venire.

Il ritorno di Lancia nel settore rally sembra ormai imminente, con la possibilità che la leggendaria Ypsilon faccia la sua comparsa sulle piste. Tavares, che ha avuto l’onore di guidare una LanciaStratos alla gara di Montecarlo nel 2022, ha sottolineato l’importanza di ristabilire la presenza dell’azienda nel motorsport, sottolineando che il marchio merita di tornare sotto i riflettori anche in altre forme di competizione. Ciò potrebbe rappresentare un ritorno alle origini, riportando il brand sul palcoscenico mondiale con la stessa grinta e passione che lo hanno reso celebre in passato.

L’entusiasmo di Tavares persiste

Tavares non si è però limitato solo a questo. Egli ha elogiato le nuove linee della vettura, definendole “splendide” e rivelando che la recente visita a Torino, per approvare i progetti futuri, ha lasciato un’impressione positiva sulle nuove direzioni dell’azienda. Con un’attenzione particolare alla coerenza stilistica e all’identità di famiglia. I nuovi modelli sembrano infatti destinati a catturare l’immaginazione degli appassionati di automobili di tutto il mondo.

Il discorso si è poi spostato su Alfa Romeo, di cui l’uomo ha evidenziato l’importanza di mantenere viva la sua tradizione sportiva. Malgrado l’addio alla Formula 1, AlfaRomeo si prepara a un nuovo capitolo nel motorsport, in quanto, secondo quanto è stato dichiarato, è nel suo stesso DNA partecipare alle corse, da cui deriva la responsabilità di mantenere e accrescere il proprio valore in questo settore. Anche se non è stata ancora presa una decisione definitiva riguardo al tipo di competizione in cui l’ auto si impegnerà, le opzioni vanno dalla FormulaE al WEC, con una possibile incursione nel mondo del turismo. Insomma, è probabile che Alfa-Romeo riuscirà a riconquistare il suo posto nel cuore degli appassionati, affiancando la sua storia gloriosa a un futuro ancora più luminoso.