Amazon Fire TV Stick 4K rappresenta il piccolo prodotto di cui gli utenti si devono necessariamente dotare nel momento in cui non dispongono a domicilio di un televisore smart, ovvero con la possibilità di installare le applicazioni, e vogliono effettuare un upgrade, per poter accedere liberamente ai servizi più standard.

Il dispositivo si differenzia dalla versione non 4K principalmente per la sua capacità di effettuare lo streaming alla massima risoluzione possibile, oltre al disporre comunque di un processore performante, a cui aggiungere anche il supporto al WiFi 6 (quindi l’ultima generazione attualmente disponibile, dual-band), che viene a sua volta completato dal Dolby Vision, il Dolby Atmos e l’HDR10+, tutto per raggiungere la massima qualità possibile.

Ricevete i codici sconto Amazon gratis che potete avere solo con il nostro canale Telegram ufficiale, lo trovate a questo indirizzo.

Amazon Fire TV Stick 4K: un prezzo davvero ridicolo

Lo sconto di oggi applicato su Amazon Fire TV Stick 4K è da far perdere letteralmente la testa agli utenti, infatti il suo listino sarebbe di 69 euro, un prezzo più che buono, oltre che perfettamente allineato con gli standard a cui siamo solitamente abituati. A renderlo ancora più interessante è la riduzione del 43%, che porta così la spesa a raggiungere il valore limite di soli 39 euro (sempre con garanzia di 24 mesi). Premete qui per acquistarlo subito.

All’interno della confezione si trova tutto il necessario per garantire il funzionamento del prodotto, tra cui l’alimentatore da collegare alla parete, fornire l’energia necessaria al funzionamento, oltre a naturalmente l’Amazon Fire TV Stick 4K, con la porta HDMI da collegare fisicamente al televisore, o anche ad un monitor da PC. La presenza dello store da cui scaricare tutte le applicazioni di streaming, rappresenta sicuramente il motivo principe, oltre ad un sistema operativo fluido e fortemente migliorato rispetto al passato, per il quale l’utente dovrebbe acquistarlo.