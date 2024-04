Come tutti sappiamo bene, Elon Musk, la scorsa estate, ha cambiato il nome alla piattaforma di microblogging più famosa del mondo. Il passaggio da Twitter a X è stato abbastanza traumatico per molti utenti che non riescono ancora oggi ad abituarsi a questo cambiamento. Situazione accentuata anche dal fatto che molte pagine informative continuano a chiamare il social con il suo vecchio nome e lo stesso dominio della piattaforma risulta ancora essere twitter.com.

Il team dirigenziale della piattaforma, stanco di questa situazione, continua a lavorare a diverse alternative per portare gli utenti ad accettare la nuova denominazione abbandonando il nome “Twitter” per sempre.

Ecco come far dimenticare il nome “Twitter”

Proprio a proposito del citato dominio, alcuni utenti online hanno segnalato che sull’app iOS della piattaforma molti indirizzi twitter.com sono stati sostituiti in automatico con il nuovo dominio x.com. Secondo le testimonianze riportate sul social, molti utenti, quando hanno provato a condividere dei tweet con URL twitter.com, hanno poi scoperto che X cambia i collegamenti automaticamente senza chiedere nessun tipo di autorizzazione.

La questione è alquanto spinosa visto che potrebbe seriamente compromettere i collegamenti che vengono condivisi dagli utenti. Infatti, mentre il link visualizzato risulta essere variato, l’URL resta la stessa. Situazione che inevitabilmente crea confusione in tutti gli utenti che cliccano sul link in questione. Questo, oltre a creare confusione potrebbe creare anche terreno fertile per cybercriminali e truffatori.

Indirizzi web simili, possono trarre in confusione e convincere gli utenti a cliccare su link che li portano a siti fake. A tal proposito, molti esperti del settore hanno dato voce ai loro dubbi a riguardo. Quest’ultimi invitano X a rilasciare una patch per risolvere i casi più problematici. Nonostante le continue segnalazioni il social continua a modificare URL senza prima fare comunicazioni specifiche. Atteggiamento che potrebbe portare gli utenti a rimpiangere ancora di più Twitter, ottenendo un risultato contrario a quello previsto.