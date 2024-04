Un campo dell’innovazione che da sempre attira tantissime aziende e senza alcun dubbio quello degli occhiali smart, in tanti ci hanno provato però questa tipologia di prodotto resta ancora uno scoglio davvero difficile da raggiungere e superare, basta pensare ai famosi Google Glass che avrebbe dovuto costituire una vera e propria rivoluzione ma allo stato attuale tuttora non ce l’hanno fatta.

Ecco dunque che la piccola rivoluzione arriva direttamente dalla Cornell University, quest’ultima grazie ai propri ricercatori è riuscita a mettere a cantiere due tecnologie che consentono il tracciamento dei movimenti oculari e delle espressioni facciali senza l’utilizzo di videocamere, dettaglio che favorirebbe enormemente la privacy dell’utente ma allo stesso tempo consentirebbe un consumo energetico molto molto inferiore migliorando direttamente la durata della carica degli occhiali.

Occhiali e tecnologie smart

Le due tecnologie si chiamano GazeTrak ed EyeEcho, la prima consiste in una serie di emettitori di onde sonore che rimbalzano sul bulbo oculare il quale con i propri movimenti provoca un leggero ritardo di ritorno che può essere interpretato per capire il movimento del bulbo stesso, la seconda invece allo stesso principio di funzionamento e alcuni microfoni rilevano le onde sonore che ricevono un ritardo a causa dei cambiamenti facciali legati alla mimica che sono interpretabili per riuscire a capire questi ultimi.

Entrambi i sistemi consumano molta meno energia rispetto alle soluzioni basate sulle videocamere e soprattutto non raccolgono immagini dell’utente, per intenderci la prima ha un consumo cinque volte inferiore rispetto ai sensori standard utilizzati negli occhiali smart.

Come se non bastasse le possibili applicazioni di questa tecnologia sono moltissime, potrebbe essere impiegata nei visori per la realtà virtuale O anche per monitorare lo stato di malattie neurodegenerative.

Attualmente si tratta comunque di una tecnologia in stato di sviluppo e i ricercatori puntano ad una presentazione entro la fine dell’anno.