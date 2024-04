Un grande pericolo a cui dovete prestare attenzione e costantemente costituito dai tentativi di truffa online che circolano periodicamente nel web e cercano di colpire il maggior numero di utenti possibili con l’obiettivo di portarli a perdere i propri dati.

Queste truffe assumono la svariate forme e cercano di ingannare l’utente nei modi più disparati, generalmente si spacciano per enti o agenzie governative nel tentativo di incutere paura nel lettore e fargli abbassare così la guardia, ma allo stesso tempo alle volte cercando di instaurare uno stato di euforia per ottenere il medesimo effetto.

Ed è proprio quello che sta accadendo negli ultimi giorni in Italia, non a caso l’Agenzia delle Entrate sulla propria pagina Internet ha segnalato un nuovo tentativo di truffa che sfrutta il suo nome e un fantomatico rimborso in favore dell’utente che riceve la mail.

Finto rimborso per voi

La mail in questione si tratta di un tentativo di phishing ben orchestrato che avvisa la vittima di un rimborso disposto a suo favore al quale poter accedere tramite un link apposito inserito alla fine della mail, quest’ultimo rimanda ad una piattaforma contraffatta all’interno della quale vi verranno chiesti tutti i dati del vostro conto bancario per poter inviare il rimborso, questi dati che però non verranno utilizzati per il rimborso bensì per svuotare completamente il conto corrente della vittima.

Si tratta di un classico tentativo di phishing che utilizza però un nome decisamente autorevole e che porta le vittime ad abbassare facilmente la guardia, ovviamente per non incappare in nessun tipo di conseguenza ciò che dovete fare è molto semplice, non appena riconosciuta la mail eliminatela immediatamente senza cliccare sul link presente al suo interno.

Questa truffa è stata segnalata anche dall’Agenzia delle Entrate stessa tramite una pubblicazione sul proprio sito Internet, ciò significa che non è da prendere alla leggera.