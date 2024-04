Google Pixel 8 è a tutti gli effetti uno smartphone che molti utenti devono necessariamente acquistare, nel momento in cui si ritrovano comunque ad essere interessati ad un device dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, che riesca a spingere verso prestazioni elevate, ma dalla bassa spesa finale da sostenere.

Con Amazon è previsto uno sconto del valore complessivo di 200 euro, potendo acquistare la variante da 128GB di memoria interna, nella sua colorazione Grigio Verde. Le specifiche tecniche sono pressoché invariate, potendo godere del sistema operativo Android 14, con pochissima personalizzazione grafica, praticamente nulla essendo la versione disponibile Android Stock, a cui si aggiunge comunque la navigazione alla massima velocità, ovvero in 5G.

Google Pixel 8: sconto di 200 euro su Amazon

Uno smartphone davvero completo ed invitante per tutti i consumatori, Google Pixel 8 è da acquistare ad occhi chiusi, sopratutto dal momento in cui viene oggi commercializzato su Amazon a soli 599 euro, il prezzo migliore che abbiamo visto a tutti gli effetti dal suo effettivo giorno di lancio sul mercato italiano. La riduzione, come vi abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, corrisponde a circa 200 euro, partendo appunto dal listino di 799 euro. Lo trovate a questo link.

Volendo approfondire, almeno in parte, le sue splendide specifiche tecniche, ricordiamo essere dotato di un display da 6,2 pollici, un OLED con refresh rate a 120Hz, capace quindi di raggiungere una reattività decisamente superiore al normale, per una eccellente fluidità. Il processore è il Google Tensor G3, un chip di qualità ad alte prestazioni, che si completa con una autonomia più che adeguata per la tipologia del prodotto. A conti fatti dovrebbe raggiungere fino a 24 ore di utilizzo continuativo ad alte prestazioni, mentre attivando il risparmio energetico verrà estesa fino a 72 ore.