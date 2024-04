Rowenta è uno dei brand di maggiore successo per quanto riguarda la realizzazione e la commercializzazione di piccoli elettrodomestici per la nostra casa, tra i tantissimi dispositivi da lei commercializzati troviamo anche un aspirapolvere di buona qualità, stiamo parlando del modello X-PERT 6.60, nella variante Essential.

All’interno della confezione gli utenti possono trovare una buona dotazione di accessori, che parte prima di tutto dalla presenza di varie tipologie di spazzole, oltre alla principale motorizzata, vi si aggiungono anche la bocchetta per raggiungere i pertugi più nascosti, e la spazzola da divano o da superfici molli. Sulla parte anteriore della principale sono posizionati LED che vanno ad illuminare l’area di pulizia, così da facilitare la visione dello sporco e della polvere.

Rowenta, l’aspirapolvere senza fili è in vendita a basso prezzo

Fino a pochi anni fa, pensare di acquistare un aspirapolvere senza fili significava dover pagare una cifra decisamente alta, fortunatamente la grande concorrenza tra i produttori ha portato ad una fortissima riduzione della spesa finale da sostenere. Il modello Rowenta X-Pert 6.60 Essential, discusso direttamente nell’articolo, viene commercializzato ad un listino Amazon di 179 euro, in genere però il prezzo mediano è di 154,20 euro, sceso proprio in questi giorni a 139,99 euro, grazie allo sconto applicato del 9% sul mediano. L’acquisto è disponibile qui.

L’autonomia è complessivamente discreta, essendo facilmente utilizzabile in modo continuativo per 45 minuti, nella modalità Eco, prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro, o alla base di ricarica. Il peso non dovrebbe essere un problema, raggiungendo comunque 2,4kg, la batteria agli ioni di litio è comunque facilmente removibile, così da poterla sostituire eventualmente con una carica, prima di procedere con la pulizia dell’area scelta e designata nel corso della singola giornata.