Kobo, i nuovi eReader a colori: il Libra ed il Clara Colour

Leggere è probabilmente il modo migliore che esista per evadere dalla realtà. Immergersi nelle storie, immedesimarsi nei personaggi, visitare luoghi lontani, tutto ciò solo grazie alle parole. Se i libri smettessero di esistere, perderemmo una parte della nostra libertà, oltre che un modo per divulgare il passato, il presente ed anche il futuro. Per quanto molti adorino ancora le versioni fisiche ed il profumo che si innalza dalle pagine, i libri occupano spazio e non sono propriamente ecologici. L’essere umano ha risolto questo problema con l’invenzione degli eReader, attraverso il quale, con un solo dispositivo, si possono avere ovunque si vada centinaia di titoli a portata di mano.

Fino ad ora le versioni più gettonate erano in bianco e nero, ma Kobo adesso ha presentato due nuovi eReader grazie al quale la nostra esperienza di lettura sarà migliore e soprattutto a colori tramite l’inserimento dei pannelli E Ink Kaleido 3. I due dispositivi, Kobo Libra Colour e Kobo Clara Colour saranno così speciali da riuscire, forse, a convertire i tradizionalisti più convinti del cartaceo al digitale.

Un mondo di parole a colori con i nuovissimi eReader Kobo

Entrambi i modelli di eReader hanno in dotazione la tecnologia E Ink Kaleido 3, che combina un pannello E Ink Carta 1300 da 300 ppi e consente poi la visualizzazione dei contenuti monocromatici con un filtro colore CFA (Color Filter Array) da 150 ppi. Attraverso questa specifica configurazione è possibile avere sullo schermo ben 4.096 colori diversi e 16 livelli di grigi.

Kobo Libra Colour ha un display da 7” ed una risoluzione di 1264 x 1680 pixel. Lo spazio di archiviazione, in tal caso, è pari a 32 GB. Dotato di una CPU ad 2 GHz, riesce a garantire una lettura fluida con un passaggio tra le pagine scorrevole e senza scatti. Tramite il design accuratamente studiato, non soltanto molto elegante, il Kobo diviene un eReader molto resistente ed impermeabile grazie alla classe di protezione IPX8. La batteria per questo modello è di 2050 mAh, il ché significa che se si usa in modo moderato può durare anche 40 giorni.

Kobo Clara Colour, invece, possiede uno schermo leggermente più piccolo, da 6”. La risoluzione in questo modello è di 1448 x 1072 pixel e lo spazio di archiviazione raggiunge i 16 GB. Più compatto del libra, comunque regala prestazioni pazzesche ed un’autonomia ancor più lunga di 42 giorni con una sola ricarica. Come la versione Libra, anch’esso è resistente e ha un grado di impermeabilità IPX8, illuminazione ComfortLight Pro e la modalità scura. Quando saranno disponibili questi eReader Kobo? Il 30 aprile, con un prezzo di 229,99 euro per il libra e di 159,99 euro per il Clara.