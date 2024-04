In occasione della “Hongmeng Eco Spring Communication Conference”, Huawei ha sollevato il sipario sul nuovo MateBook X Pro edizione 2024. Il laptop è nato per stupire grazie alla sua potenza elevata che sarà possibile sfruttare in ogni occasione.

Infatti, il brand cinese ha lavorato per garantire la massima portabilità grazie al peso di appena 980 grammi e alla presenza del chipset Intel Core Ultra9. La combinazione di questi elementi rende il laptop estremamente versatile, anche grazie al display da 14.2 pollici.

Non a caso, Huawei ha posto l’accento sulla propria soluzione paragonandola direttamente al MacBook Air. Rispetto alla soluzione realizzata da Apple, il colosso cinese ha scelto di rendere il proprio laptop più potente e più leggero.

Huawei ha presentato il nuovo MateBook X Pro, un mostro di potenza e tecnologia grazie al processore Intel Core Ultra9

La scocca è realizzata in lega di magnesio di livello aeronautico per garantire resistenza e solidità. Inoltre, Huawei ha creato per la prima volta nell’industria, un materiale composto da diamante e alluminio per contenere il peso senza perdere in rigidità strutturale.

Il display del MateBook X Pro è da 14.2 pollici, con un display touchscreen dalla risoluzione di 3120×2080 pixel e refresh rate a 120Hz. Lo screen-to-body ratio raggiunge il 93%, a conferma dell’elevatissimo lavoro di affinamento.

Al fianco del processore Intel Core Ultra9, disponibile anche nella variante Core Ultra7, è presente anche un chipset dedicato a Pangu, il modello di linguaggio di grandi dimensioni proprietario. Questa soluzione permette di aumentare le prestazioni delle applicazioni che sfruttano le feature legate all’Intelligenza Artificiale.

Il comparto audio è supportato da 6 speaker e da una nuova tecnologia che offre incrementi prestazionali incredibili per le videochiamate. Huawei parla di un aumento del 200% dell’accuratezza delle parole e del 230% per la soppressione dei rumori

I prezzi confermati da Huawei per MateBook X Pro si riferiscono al mercato Cinese, con un valore di partenza di circa 1.550 dollari. Nella versione più prestazionale, si andranno a superare i 2.100 dollari al cambio. Al momento non ci sono dettagli per l’arrivo del laptop sui mercati internazionali.