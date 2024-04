Sappiamo da diverso tempo che il produttore tech Realme sta per tenere un importante evento di presentazione durante il quale saranno svelati i suoi nuovi smartphone di punta, ovvero i nuovi Realme P1 e Realme P1 Pro. Tuttavia, a quanto pare sembra che durante questo evento sarà presentato ufficialmente anche un altro dispositivo. Si tratta dello scorso Realme Pad 2 e questa volta l’azienda ha intenzione di annunciarne una nuova versione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme sta per annunciare una nuova versione di Realme Pad 2

Il produttore tech Realme sta per annunciare una nuova versione del suo ultimo tablet, cioè Realme Pad 2. Nel corso delle ultime ore lo ha infatti rivelato la stessa azienda pubblicando in rete sui vari canali social alcuni teaser. Una delle novità di rilievo che contraddistinguerà questo modello dovrebbe riguardare la connettività.

Secondo gli ultimi teaser ufficiali, infatti, il nuovo tablet medio di gamma dell’azienda sarà dotato del supporto alla connettività Wi-Fi. Si tratta di una caratteristica che era assente sulla precedente versione, dato che quest’ultima aveva il solo supporto alla connettività LTE. Le immagini teaser appena emerse in rete hanno rivelato anche altre sue peculiarità.

In particolare, il nuovo Realme Pad 2 in versione Wi-Fi potrà vantare la presenza di una batteria con una capienza di 8360 mah. Oltre a questo, il nuovo tablet dell’azienda avrà anche sul fronte un ampio display con cornici simmetriche tra loro e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Immaginiamo inoltre che anche questa versione sarà disponibile con diversi tagli di memoria interna, ma per il momento l’azienda non lo ha rivelato.

Ricordiamo comunque che l’evento di presentazione ufficiale da parte di Realme si terrà fra pochi giorni, ovvero il prossimo 15 aprile 2024. Ricordiamo inoltre che, durante questo evento, saranno annunciati anche i nuovi medi di gamma Realme P1 e Realme P1 Pro.