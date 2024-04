Motorola, brand appartenente a Lenovo, stupisce gli utenti portando sul mercato un ottimo dispositivo pensato per la fascia media, il Moto G64 5G.

Il nuovo smartphone è stato annunciato recentemente e in un primo momento sarà disponibile esclusivamente per il mercato indiano, si suppone però che nei mesi successivi all’uscita venga lanciato anche in altri Paesi.

Il Moto G64 5G è stato sviluppato per essere un ottimo concorrente nel mercato degli smartphone di fascia media e non rinuncia certo alla qualità, essendo dotato di eccellenti caratteristiche.

Moto G64 5G, ecco tutte le caratteristiche tecniche

Il nuovo Moto G64 5G sarà un dispositivo dal design fluido e accattivante con un peso di 192 grammi, che verrà lanciato in tre diverse colorazioni: Pearl Blue, Ice Lilac e Mint Green.

Il sistema operativo del nuovo smartphone è Android 14 ma è previsto il futuro aggiornamento ad Android 15, mentre avrà una memoria da 8 e da 12 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB o 256 GB, che è possibile espandere addirittura fino a 1 TB.

Di tutte le caratteristiche specifiche del nuovo smartphone di Motorola, due hanno colpito in particolare l’attenzione degli utenti: il comparto fotografico e la durata della batteria.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Moto G64 5G monterà due fotocamere esterne da 50 e da 8 MP, con la prima che sarà l’obiettivo principale e la seconda l’ultra grandangolare, mentre la fotocamera interna sarà da 20 MP.

La batteria con la potenza da 6.000 mAh è l’altro fiore all’occhiello del dispositivo, poiché sarà invece in grado di garantire una lunga autonomia.

Altri dettagli non meno importanti sono il processore Media Tek Dimensity 7025 e la presenza del sensore per le impronte digitali che rende lo smartphone accessibile in tutta sicurezza.

Non ci sono ancora informazioni riguardo una possibile data d’uscita e sul prezzo del nuovo Moto G64 5G e perciò non ci resta che attendere.