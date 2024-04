70mai A810: una dash cam 4K HDR di alto livello - Recensione

70mai è una realtà cinese specializzata nella realizzazione di dash cam di alta qualità, tra i tantissimi modelli in commercio, nelle ultime settimane abbiamo avuto l’opportunità di testare la A810, una dash cam che permette la registrazione in 4K HDR, riuscendo a bilanciare una così elevata qualità con un prezzo tutt’altro che irraggiungibile per il pubblico. Prodotti di questo tipo stanno diventando con il tempo sempre più importanti, il rischio di incappare in problematiche sconosciute è sempre dietro l’angolo, ed è per questo motivo fondamentale avere sempre a portata di mano una prova video di ciò che possa essere successo, un qualcosa di valido sia dal punto di vista legale che giuridico, proteggendoci da rischi di vario genere. Scopriamola meglio con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

All’interno della confezione l’utente può trovare tutto il necessario per la corretta installazione e funzionamento del prodotto, oltre alla dash cam vera e propria sono stati integrati: uno stick elettrostatico, il caricabatterie da auto, il cavo per il collegamento alla corrente, il manuale d’istruzioni, un supporto in plastica per la protezione del cavo e la base di montaggio. Le istruzioni da seguire sono chiare e limpide, adatte sia ad un pubblico alle prime armi, che per gli utenti più navigati ed esperti con collegamenti di vario genere. C’è da dire che, a prescindere da quanto appena scritto, tutto il sistema può quasi essere considerato plug&play, infatti bastano pochissimi passaggi per completare la corretta installazione del prodotto.

Inizialmente l’utente può decidere di intraprendere due strade differenti: la batteria da 500mAh garantisce una buona autonomia, ma non un utilizzo esteso nel tempo, per questo motivo, da un lato si può collegare fisicamente alla presa classica a 12V, con la conseguenza che la dash cam si spegnerà con la vettura, oppure optare per la classica USB-A/C, in modo che possa continuare a registrare anche a macchina spenta. Dimensionalmente il prodotto è tutt’altro che ingombrante, può stare senza troppi problemi nel palmo di una mano, raggiungendo 36,3 x 59,8 x 88 millimetri; i materiali utilizzati dal produttore sono di ottima qualità, rappresentano il giusto mix tra plastica e metallo, conferendo alla dash cam anche un aspetto decisamente elegante e moderno. Superficialmente si trovano solamente il connettore per il collegamento alla presa di corrente, lo slot per la microSD da inserire (e su cui salvare i filmati), oltre al pulsante di accensione/spegnimento.

Hardware e Configurazione

La 70mai A810 presenta un sensore Sony STARVIS 2 IMX678, presente nelle fotocamere di moltissimi smartphone in commercio, con risoluzione video a 3840 x 2160 pixel (appunto 4K), apertura F1.8, angolo di visuale di 150 gradi e frame rate tra 25 e 60fps. Sulla superficie del prodotto si trova un display, precisamente nella parte posteriore, di discrete dimensioni, con una risoluzione di 640 x 360 pixel, qualitativamente non al top, anche se siamo convinti che difficilmente vi ritroverete a guardare i filmati su quest’ultimo componente.

Dopo aver effettuato la corretta installazione del prodotto, l’utente può configurarla utilizzando l’applicazione 70mai disponibile gratuitamente per Android e iOS; tramite lo smartphone è possibile collegarsi direttamente alla dash cam, per accedere eventualmente alle registrazioni, oppure per apportare alcune modifiche alle impostazioni. Quest’ultime sono però effettuabili senza alcuna difficoltà anche dai pulsanti fisici posti direttamente sul prodotto: visualizzazione della ripresa, effettuare una ripresa di emergenza, accedere alla visione in tempo reale o avviare le impostazioni. Dalle impostazioni è possibile personalizzare appieno tutte le funzionalità della dashcam, essendo possibile settare la qualità video, oppure modificare i parametri legati agli ADAS e alla modalità parcheggio.

Qualità video e funzioni

Il sensore installato all’interno di questa 70mai A810 è indubbiamente il fiore all’occhiello dell’intero dispositivo, una soluzione che porta con sé incommensurabili vantaggi per l’utente finale, a partire prima di tutto dalla stabilizzazione. A prescindere dal manto stradale, sia un acciottolato o l’asfalto liscio di una autostrada, il sistema riesce praticamente sempre a restituire una ripresa stabile e lineare. La massima risoluzione sono i 4K HDR a 25fps, a 60fps si va in FullHD, dimostrando un livello di dettaglio e di nitidezza che difficilmente ci saremmo aspettati di vedere in questa fasica di prezzo. La gamma cromatica è sufficientemente ampia e profonda (sfruttando anche MaiColor Vivid+ Solution), con tutte le tonalità rispettate alla perfezione; anche durante le riprese notturne il rumore digitale (grazie a 70mai Night Owl Vision) è quasi completamente assente, la gestione delle luci non presenta alcun difetto di sorta.

Come avrete potuto capire dal paragrafo precedente, la resa di questa 70mai A810 ci ha davvero stupito, innalzando il prodotto in un livello superiore rispetto all’effettiva fascia di prezzo di posizionamento. Discorso simile potrebbe venire esteso verso i microfoni, altra componente da non trascurare nel momento in cui si va ad acquistare una dash cam; nel corso dei nostri test l’abbiamo provata in determinate condizioni, anche in autostrada e mentre stavamo ascoltando la musica, senza mai avere alcuna difficoltà nell’udire la nostra voce. Non è metallica o distorta, perfettamente allineata con le aspettative o con il risultato che si potrebbe ottenere ad esempio con uno smartphone di fascia medio-alta.

Funzioni e ADAS

In un mondo sempre più tecnologico, anche le dash cam cercano di aiutare il guidatore ad evitare incidenti o incappare in difficoltà di vario genere durante lo spostamento con la vettura. Da qui nasce la scelta di integrare degli ADAS, sottoforma di avvisi vocali, atti proprio ad avvisare il guidatore, basandosi su ciò che la dash cam può effettivamente vedere dalla propria inquadratura. Tra i più interessanti annoveriamo sicuramente l’avanzamento delle vetture che ci precedono, l’abbandono della corsia (anche se viene sempre segnalata, nonostante abbiamo messo la freccia), oppure il preventivo annuncio di un possibile impatto che il veicolo che ci sta precedendo. Lo speaker integrato, tramite il quale appunto vengono emessi tali annunci vocali, ha una buonissima potenza, riuscendo a sentirlo anche con la musica accesa.

Le funzioni garantite dalla 70mai A810 sono molto varie, si parte dalla relativamente semplice registrazione di emergenza, a cui aggiungere come la registrazione in loop, il time-lapse, il tracciamento del percorso (data la presenza di un chip GPS integrato), e soprattutto la modalità Smart Parking Guardian. Il rilevamento del movimento tramite intelligenza artificiale permette di tenere sempre sotto controllo le persone vicine alla nostra vettura, calcolandone la distanza ed il comportamento; nel momento in cui l’IA dovesse valutarle come potenzialmente pericolose, avvierà in automatico la registrazione. Sempre in modalità parcheggio, la registrazione in tempo reale effettua una compressione di 15 minuti di video in solo 1 minuto, così da risparmiare spazio sulla microSD (che può essere al massimo da 256GB), aggiungendo il pieno supporto alla registrazione simultanea, di più dash cam collegate alla stessa vettura.

70mai A810 – conclusioni

In conclusione 70mai A810 rappresenta sicuramente la dash cam definitiva, una soluzione dall’eccellente qualità prezzo che ci sentiamo di consigliare assolutamente a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto tutt’altro che costoso, ma che allo stesso tempo permetta di registrare in 4K a 25fps, salendo ai 60fps con il FullHD a 1080p. Il tutto condito con un design moderno e ben realizzato, materiali di qualità, la presenza di una piccola batteria integrata, la memoria gestibile a piacimento, ed ovviamente un prezzo di vendita non troppo elevato.

Avvicinarsi a questo prodotto porta con sé comunque una scelta importante legata alla variante da acquistare, dovete ricordare che sul mercato è possibile trovare la A810 (front cam only), ovvero la più economica al cui interno si trova solo la dash cam da posizionare anteriormente, La A810 + HDR RC 12, ovvero il set che prevede anche la presenza della dash cam posteriore (che registra al massimo in FullHD), così da poter godere di una copertura completa, la soluzione completa 4G, che include appunto anche il modulo per il collegamento alla rete, oppure senza quest’ultimo.

L’acquisto del prodotto può essere completato direttamente sul sito ufficiale, al prezzo di partenza di 164,89 euro, al posto di 193,99 euro (eccovi il link per l’acquisto). La spedizione è completamente gratuita verso il vostro domicilio in Italia, con consegna entro 3-7 giorni lavorativi per tutti gli ordini pervenuti entro le 17 (salvo festivi o fine settimana). Una volta effettuata la spedizione viene fornito un numero di tracciamento, mentre nel caso in cui si abbia un ripensamento, l’ordine potrà essere cancellato gratuitamente solo prima di venire evaso dall’azienda. Essendo una spedizione interna all’UE, non sono previsti dazi doganali di alcun tipo; il pagamento può essere completato con PayPal, oppure i principali metodi accettati, quali sono le carte di credito dei circuiti Visa e Mastercard, passando per Google Pay, tutto senza differenze o rincari di vario genere.

Nell’eventualità in cui, al contrario, vi vogliate affidare ad Amazon, segnaliamo la presenza della versione con dash cam posteriore in vendita ad un prezzo di listino di 259 euro, a cui è comunque possibile applicare il coupon del 20% (e con inclusa anche la microSD da 128GB), da acquistare qui. La spedizione a domicilio viene gestita direttamente dall’azienda americana, con consegna entro pochi giorni; è previsto, come per la maggior parte dei prodotti di elettronica, un periodo di reso ridotto a soli 14 giorni dall’effettivo giorno di ricezione del prodotto presso il proprio domicilio.