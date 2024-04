Il trailer di GTA VI ha sconvolto la community videoludica. I fan della saga creata da Rockstar Games hanno visto e rivisto il filmato tanto da farlo diventare il video legato al gaming con il maggior numero di visualizzazioni.

Nonostante le immagini non raccontino molto sulla trama di GTA VI, i protagonisti sanno Jason e Lucia che dovranno farsi largo tra i criminali di Vice City. Ci aspettiamo che il mondo open world sarà pieno di attività e missioni, proprio come Rockstar Games ci ha abituato negli anni.

Tuttavia, non sarà possibile mettere le mani sul titolo prima del 2025. La data ufficiale di lancio non è stata confermata ma bisognerà attendere il prossimo anno. Per ingannare l’attesa, gli utenti si stanno ingegnando come possono.

Uno YouTuber ha ricreato il trailer di GTA VI in versione live action utilizzando le immagini reali che hanno ispirato l’opera di Rockstar Games

Una chiara dimostrazione arriva da ANDREW LEVITT, il creatore di un interessante remake del trailer di GTA VI. Lo YouTuber ha pubblicato sulla piattaforma una versione realizzata in live action delle sequenze viste nel trailer originale.

Insieme ai suoi amici, Andrew ha ricreato ogni singola scena del filmato di lancio utilizzando riprese di Miami e persone reali. Il regista ha unito scene create appositamente con immagini di repertorio per conferire il massimo realismo alla sua opera.

Le vedute aeree di Miami, lo skyline e le spiagge bianche fanno da contorno ai veri personaggi e alle vicende a cui Rockstar Games si è ispirata. Troviamo, quindi, il Joker della Florida durante il processo e la donna con due martelli in mano.

Non manca la ragazza che twerka su un veicolo in movimento o il recupero di un alligatore da una piscina. Si tratta di eventi realmente successi a Miami e che troveremo, molto probabilmente, in GTA VI come eventi in-game.

La dedizione alla causa di ANDREW LEVITT è lodevole, con un’attenzione ai dettagli molto elevata. In attesa di poter giocare al titolo, bisogna accontentarsi dei trailer remake.