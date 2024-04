Apple, il nuovo iPhone SE 4 avrà display OLED e anche il notch

Dopo aver visto alcuni modelli negli anni, si era perso un po’ di vista il nuovo obiettivo di Apple di lanciare un iPhone SE di quarta generazione. Non si parla infatti solo dei prossimi iPhone 16, ma anche di questa variante che è molto attesa, anche se non arriverà prima del prossimo anno.

Gli ultimi mesi sono stati davvero importanti proprio in questa chiave, siccome sono arrivate diverse indiscrezioni. Questa volta le notizie parlano chiaro: dovrebbe essere la volta buona che Apple abbandonerà definitivamente il suo tanto amato Touch ID. Anche il modello SE 4 dunque si atterrà ai nuovi metodi di sicurezza e sblocco. Il sistema di autenticazione biometrico mediante le impronte digitali dunque non esisterà più in favore di quello con il volto.

Alcuni disegni trapelati sul web hanno evidenziato poi alcune caratteristiche ben precise. Il prossimo iPhone SE 4 si rifà estremamente a quanto visto sul modello 13. Apple infatti ha intenzione di includere alcune caratteristiche distintive che hanno reso celebre lo smartphone lanciato ormai due anni fa.

Apple prepara il suo iPhone SE 4 per il prossimo anno: ecco le novità

Dopo averne sentito parlare per molto tempo, piovono nuove conferme sul nuovo iPhone SE 4. Il modello più economico a cui Apple sta pensando, introdurrà al suo interno delle caratteristiche importanti e comuni. Innanzitutto si parla insistentemente di un display OLED da 6,1″, con un aumento significativo della qualità rispetto ai suoi modelli precedenti. In secondo luogo c’è da dire che ci sarà anche il notch, la celebre tacca in cui si nasconderanno sensori e fotocamera.

La vera novità riguarda però il tasto azione, in dotazione ai nuovi modelli 15 Pro e Pro Max: anche sull’SE 4 ci sarà. Il telaio sarà realizzato in lega di alluminio serie 7000 e sia sul retro che sul fronte ci sarà del vetro. Queste sono solo alcune delle prime anticipazioni, ma ne seguiranno altre presumibilmente già dalla prossima settimana.