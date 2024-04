Oppo punta sull'AI: arrivano i modelli GEMINI sugli smartphone

Il periodo nel mondo smartphone sembra essere abbastanza piatto ma a quanto pare pare ci pensa Oppo a smuovere un po’ il tutto. L’azienda orientale infatti, che attualmente è assolutamente leader nel settore dei dispositivi mobili, vuole accelerare in merito all’intelligenza artificiale.

Durante l’ultima conferenza Google Cloud Next ’24, Oppo ha fatto debuttare diverse innovazioni che riguardano proprio l’AI. In partnership con Google Cloud, OPPO ha deciso di elaborare una nuova esperienza da dedicare ai propri smartphone. In congiunta con OnePlus dunque, è arrivato l’annuncio: verranno utilizzati i potenti modelli Gemini di Google.

L’obiettivo dunque è quello di inaugurare una nuova era che si basi sugli smartphone implementati con l’intelligenza artificiale al massimo delle loro facoltà. Oppo e OnePlus pertanto integreranno al loro interno i modelli Gemini di casa Google, consentendo così a diverse linee di prodotti di ricevere più aggiornamenti e di migliorare l’esperienza utente proprio grazie all’intelligenza artificiale. Entrambe le aziende si impegnano dunque ad introdurre più funzionalità volte all’innovazione e che sfruttino le capacità avanzate di Gemini già durante questo 2024. Si punta dunque ad offrire al pubblico l’esperienza più interessante che si sia mai vista in ambito mobile.

Oppo conferma il suo impegno nel mondo AI ed è pronta a rilasciare AI Eraser

La conferenza Google Cloud Next ’24 è stata la giusta occasione per Oppo. Il colosso ha infatti condiviso con le principali realtà che si occupano di intelligenza artificiale le proprie intuizioni in merito agli smartphone basati sulla stessa.

Sfruttando al massimo questa risorsa, i dispositivi mobili potranno arrivare a possedere quattro capacità fondamentali: la percezione del mondo reale, la creatività, l’elaborazione efficiente e l’autoapprendimento. È proprio in questo modo che si potrà inaugurare una nuova era nel mondo smartphone, portando i prodotti a diventare sempre più interconnessi con le persone e con il mondo che li circonda.

Saranno rilasciate nel corso di quest’anno delle nuove funzionalità AI a livello globale, inclusa “OPPO AI Eraser“, risorsa che permette di identificare e rimuovere degli oggetti facilmente riempendo lo sfondo senza lasciare traccia dell’elaborazione avvenuta. Smartphone che riceveranno inizialmente questa soluzione saranno i seguenti: Reno 11 Pro, Reno 11, Reno 11 F, Find N3 e Find N3 Flip.