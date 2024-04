Si torna a parlare dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple, in particolare dei prossimi iPhone 16 e iPhone 16 Plus. Sappiamo che il design posteriore subirà una leggera variazione che riguarderà principalmente il comparto fotografico. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, sono arrivati ulteriori dettagli riguardanti, questa volta, le presunte colorazioni che saranno disponibili. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus, trapelano in rete le probabili colorazioni

Mancano ancora diversi mesi all’arrivo ufficiale sul mercato dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple, eppure continuano ad emergere in rete sempre più rumors ed indiscrezioni. Come già accennato in apertura, in particolare, sono da poco emerse quelle che potrebbero essere a tutti gli effetti le possibili colorazioni di due modelli, ovvero iPhone 16 e iPhone 16 Plus.

Secondo quanto è emerso, questa volta i nuovi smartphone top dell’azienda saranno disponibili in ben sette colorazioni differenti. Rispetto allo scorso anno, quindi, andrebbero ad aggiungersi due colorazioni in più, ovvero bianco e viola. Rimarrebbero invece disponibili le colorazioni che abbiamo visto sugli ultimi modelli presentati dall’azienda, ovvero blu, rosa, giallo, verde e nero.

Per quanto riguarda il design e l’aspetto estetico, invece, sembra ormai pressoché confermato che sui nuovi modelli vedremo una sorta di ritorno al passato. Sul retro, infatti, i nuovi device di casa Apple torneranno ad utilizzare un modulo fotografico posto verticalmente sulla scocca. Questo dovrebbe permettere la registrazione di video spaziali anche su questi nuovi modelli.

Per il momento si tratta ovviamente di rumors, quindi dovremo necessariamente attendere per avere ulteriori conferme, soprattutto da parte della stessa Apple. Ricordiamo che, come già detto, questi nuovi modelli rappresenteranno un leggero cambio con la precedente generazione, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico che sarà posto in maniera differente, ricordando un po’ i precedenti smartphone dell’azienda stessa, come ad esempio iPhone X.