WindTre aggiorna le offerte MIA: cosa cambia per i clienti?

WindTre è famoso per le sue offerte grandiose, ricche di utili vantaggi e dai prezzi molto allettanti. L’operatore è solito aggiornare con periodicità il proprio portafogli di tariffe, per proporre sempre qualcosa di nuovo ai suoi clienti. Proprio in questi giorni, ha apportato alcune modifiche alle sue promozioni MIA, le offerte costruite per alcuni già utenti con linea mobile. Il gestore ha cambiato alcuni dei costi associati alle tariffe ed ha incluse nuove fantastiche opzioni.

Promozioni WindTre MIA per chi è già cliente

Le modifiche di WindTre toccano diverse offerte, tra cui MIA 100 Easy Pay, MIA 20 e le tariffe MIA Unlimited e MIA Call Your Country. Per quanto riguarda MIA 100 Easy Pay e MIA 20, i prezzi variano di un euro in più o in meno al mese rispetto alle tariffe precedenti. MIA 100 Easy Pay presenta chiamate senza limiti, 500 SMS e ben 100 Giga alla velocità del 5G ad un costo che va da 6,99 euro ai 12,99 euro al mese. La MIA 20 include invece minuti illimitati, stesso numero di messaggi ma solo 20 Giga in 5G. Costo? Esso va tra i 6,99 euro e 12,99 euro, a cui gli utenti devono aggiungere la spesa di attivazione di 4,99 euro.

C’è poi la MIA Unlimited Easy Pay di WindTre che dona minuti illimitati, sempre 500 SMS e giga senza alcun limite ad un prezzo che va tra 9,99 euro e 20,99 euro al mese ed è senza costo di attivazione. MIA Unlimited XL Easy Pay e MIA Unlimited XL regalano minuti e messaggi senza alcun limite, con giga infiniti in 5G da 9,99 euro a 29,99 euro al mese per la versione Easy Pay e da 19,99 euro a 29,99 euro al mese per la XL.

Per quanto concerne le tariffe MIA Call Your Country, destinate a clienti stranieri, WindTre ha ridotto i prezzi minimi mensili. La MIA Call Your Country Unlimited offre minuti illimitati, giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps e 300 minuti di chiamate verso qualunque Pese ad una tariffa compresa tra 10,99 euro e 18,99 euro. Poi, la MIA Call Your Country Unlimited XL, con tutto illimitato, ha ora un costo compreso tra 20,99 euro e 30,99 euro al mese.