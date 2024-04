Negli ultimi anni, Apple ha intrapreso una strategia decisa per spostare parte della sua produzione di iPhone in India. Un movimento che mira a ridurre la dipendenza dalla Cina e a diversificare le sue catene di approvvigionamento. Secondo le fonti di Bloomberg, il brand ha visto un aumento sostanziale nella produzione dei suoi smartphone nel suddetto Paese. Con circa un modello su sette che ora viene assemblato in India.

Ciò rappresenta un notevole incremento rispetto agli anni precedenti ed indica chiaramente l’impegno dell’ azienda nel mitigare i rischi legati alle tensioni geopolitiche tra gli Stati e nell’affrontare le incertezze legate alla pandemia di COVID-19 che hanno messo in luce la vulnerabilità di molti settori. Uno degli elementi chiave di questa strategia è stato l’aumento della produzione in India da parte di importanti partner di produzione, come Foxconn, Pegatron e Wistron. Questi giganti hanno aumentato la loro presenza nel Paese. Con Foxconn che ha assemblato circa il 67% del totale degli iPhone prodotti in India, mentre Pegatron ne ha gestito il 17%. Anche lo stabilimento di Wistron nello stato del Karnataka, recentemente acquisito da Tata Group, ha giocato un ruolo importante nella crescita di questa produzione.

Apple e la nuova produzione in India, tanti ostacoli da affrontare

Questo spostamento verso l’India non solo offre a Apple una maggiore flessibilità e resilienza nella sua catena di approvvigionamento, ma ha anche un impatto significativo sullo stato finanziario indiano. Le autorità governative locali infatti, sostengono che la crescita della produzione di iPhone abbia creato circa 150.000 posti di lavoro diretti. Un contributo importante per un paese che cerca di ripristinare la sua economia e ridurre la disoccupazione.

Questo investimento da parte della nota società con la Mela è stato accolto con favore anche dal governo del Paese, che vede nella crescita del settore manifatturiero una grande opportunità per se stesso. Infatti, il Primo Ministro Narendra Modi ha spesso sottolineato l’importanza di trasformare l’India in un istituto manifatturiero globale e l’espansione della produzione di iPhone è visto appunto come un passo importante verso questo obiettivo. Non mancano però alcune sfide da dover superare, come le infrastrutture obsolete, la burocrazia e i problemi sociali.

Ciò comporta che bisognerà continuare a lavorare duramente per migliorare l’ambiente commerciale e attrarre ulteriori investimenti stranieri. In ogni caso, questa situazione è un segnale chiaro del cambiamento in corso nelle dinamiche globali della produzione e dell’importanza sempre maggiore che l’India sta assumendo a livello mondiale.