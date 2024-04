Il metodo TRUFFA con cui possono rubarvi i soldi, ecco il messaggio

Una truffa è giunta improvvisamente nella mail di diversi utenti. Il messaggio che si legge in basso effettivamente non lascia spazio a libera interpretazione. Purtroppo quello che sta accadendo è molto grave, in quanto diverse persone proprio non riescono a rendersi conto di star subendo una truffa.

Il testo che è arrivato tramite e-mail porta tutti a pensare di aver conosciuto finalmente la donna della propria vita o una ragazza con cui divertirsi. In realtà da divertirsi non c’è proprio nulla in quanto si tratta di un inganno proposto con la tecnica del phishing. Questa funzione facendo credere una cosa ma con un altro obiettivo finale.

Truffa nuova in corso: con questo tentativo di phishing si rischia molto

Questo è il testo che molte persone hanno segnalato nelle ultime settimane: è una truffa molto pericolosa che implica il collegamento ad un link. Fate attenzione non collegatevi assolutamente ai siti indicati, potreste perdere i vostri dati.

“Ciao,

Non voglio stare da solo stasera e mi piacerebbe molto se mi rispondessi al più presto sui social media.

Per alimentare il tuo interesse ho allegato una mia foto appena scattata, ti piace?

Aspetto con ansia il tuo messaggio e spero in un dialogo franco, scrivimi qui: good_lady

So molto di te, e forse anche più di quanto pensi.

Ma voglio conoscerti ancora meglio. Diamoci la possibilità di conoscerci davvero.

Scrivimi quando hai un po’ di tempo libero e organizzerò un bell’incontro.”

Si legge chiaramente che a un certo punto la ragazza, ovviamente finta, vuole portare gli utenti a cliccare su un link. Coloro che ci cascano, che hanno visto anche l’immagine allegata nella mail che è inequivocabile, finiscono per abboccare. Aprendo il link si propone una sorta di modulo di iscrizione, il quale dovrebbe portare ad accedere al sito di incontri scritto nel messaggio. In realtà è solo un metodo per rubare i dati personali e anche quelli delle carte di credito.