Molti utenti hanno evitato il CANONE RAI e il bollo così

Molti utenti non sanno che non bisogna per forza infrangere la legge per evitare di pagare alcune tasse. Spesso si può provare a controllare se si rientra in quelle categorie che beneficiano dell’esenzione, come nel caso del bollo auto e del canone Rai.

Partendo proprio da quest’ultima tassa, ovvero il canone, bisogna precisare che è un’imposta che prevede il governo per tutti in maniera uguale. Ogni famiglia che infatti ha in casa una televisione che riceve i canali satellitari, deve pagare annualmente una tassa che ora è pari a 70 €. Allo stesso tempo c’è anche modo di evitarla, ma il primo modo per farlo sarebbe quello di non avere in casa una TV o una radio che ricevano i canali.

L’esenzione spetta di diritto anche a coloro che hanno compiuto 75 anni di età e che hanno una soglia di reddito più bassa del normale. Oltre a questi, ci sono da segnalare anche alcune categorie di militari e quelle persone che sono afflitte da particolari disabilità.

Canone Rai ma non solo, ecco come non pagare il bollo auto

Passando al bollo auto, la situazione cambia nettamente in quanto a pagarlo sono solo coloro che possiedono un veicolo e somme diverse in base alla loro regione di appartenenza. Innanzitutto il bollo auto va pagato in base alla cilindrata della propria automobile o del proprio veicolo parlando genericamente.

Ci sono particolari esenzioni per chi è titolare della legge 104 e per chi possiede un’auto storica. Le cose però negli ultimi anni sono cambiate, soprattutto con l’arrivo delle auto di ultima generazione. Chi possiede infatti un’auto elettrica può ritenersi esente da ogni tipo di pagamento, almeno per i primi cinque anni. In Lombardia e in Piemonte invece tale esenzione è perpetua: chi ha un’auto elettrica in quelle regioni può non pagare per sempre. Ovviamente anche le auto ibride possono beneficiare di alcune esenzioni ed agevolazioni.