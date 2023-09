La Dash Cam non è altro che una videocamera pensata per essere posizionata in auto, generalmente sul parabrezza, in modo da non ostacolare la visuale del guidatore. La dash cam è in grado di registrare tutto ciò che accade mentre si è alla guida.

Ciò può essere utile in diverse occasioni, ad esempio, in caso di un sinistro, perché un filmato può testimoniare cosa è accaduto realmente. Inoltre, questo tipo di telecamera può segnalare un pericolo, come la vicinanza di un altro veicolo. Scopriamo il modello proposto da Amazon.

Dash Cam ad un super prezzo su Amazon

La videocamera viene montata sul cruscotto e registra ogni metro percorso dall’auto e, una volta esaurita la memoria, inizia a sovrascrivere le registrazioni più datate. Non c’è bisogno di azionarla manualmente, perché è in grado di registrare autonomamente ogni momento, da quando sali in auto fino a quando scendi. La telecamera continua a registrare quello che accade attorno alla tua vettura anche quando è ferma in un parcheggio.

Questa dash cam registra continuamente in modalità parcheggio con un monitoraggio parcheggio 24 ore su 24. Il kit di cablaggio 70mai UP03 attiva automaticamente il monitoraggio parcheggio e la registrazione video in time-lapse 24/7. L’Intelligenza Artificiale rileva attività sospette e traccia i movimenti.

Quando si imposta la modalità di registrazione in time-lapse per la dash cam 70mai Omni, questa può utilizzare 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 ore la modalità a basso consumo energetico. L’ampia apertura da F1.5 migliora la qualità dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione. Seguendo questo link potrete acquistarla al prezzo di 239.99 euro.