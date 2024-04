Le truffe telefoniche sono un brutto fenomeno che sta spopolando in maniera davvero immoderata negli ultimi anni.

Le truffe effettuate al telefono possono essere di diversi tipi, ma l’obiettivo è sempre lo stesso, come d’altronde è quello di tutte le truffe, ovvero tentare di manipolare la vittima al telefono per sottrarre con l’inganno informazioni personali o dati finanziari.

Tra i tentativi di inganni più utilizzati dai malintenzionati c’è la truffa del phishing, dove chi chiama finge di essere il dipendente di una banca, della posta o di qualsiasi altro ente di questo tipo e chiede alla vittima il numero del conto, i codici e altre informazioni, oppure la truffa delle vincite, dove chi chiama chiede informazioni personali per riscattare una presunta vincita, o ancora la truffa del sì, dove il truffatore pone al telefono una domanda che preveda una risposta affermativa e utilizza quel sì estorto con l’inganno per abbonare la vittima a qualche tipo di servizio a pagamento.

Insomma, gli inganni sono tanti e lo scopo è sempre lo stesso: sottrarre del denaro. Tuttavia esistono dei metodi per cercare in minima parte di contrastare questi eventi.

Uno di questi è l’applicazione Truecaller, una piattaforma che permette agli utenti di identificare i numeri di telefono sconosciuti per scoprire se si tratta di telefonate spam o da parte di call center.

TrueCaller presenta agli utenti la sua versione web

D’ora in poi TrueCaller presenterà uno strumento in più a favore degli utenti, ovvero la versione web della sua famosa piattaforma, permettendo agli utenti di associare i loro smartphone ai computer tramite un codice QR.

Il nuovo strumento si chiamerà proprio TrueCaller For Web e inizialmente sarà disponibile esclusivamente in India e solo per Android.

Non ci resta quindi che attendere ancora un po’ per vedere disponibile questa versione anche per tutti gli altri Paesi.