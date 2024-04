Subaru presenta la nuova Outback con allestimento GEYSER

Subaru attualmente è una delle case automobilistiche più attente nel rinnovare completamente i suoi elementi distintivi. L’azienda è stata in grado di lanciare nel 2021 la sua sesta generazione della Outback, un’auto estremamente rinnovata e con un motore attrazione integrale simmetrica Boxer.

Oggi arriva ufficialmente un nuovo allestimento che riprende ufficialmente gli elementi che sono attualmente presenti sulle versioni 4DVENTURE. Si tratta della nuova Subaru Outback Geyser. Il nome rappresenta lo spirito dell’auto, che si basa su una forza naturale e sull’esclusiva colorazione Geyser Blue.

Subaru Outback Geyser, l’estetica

L’estetica è davvero interessante siccome le linee mostrano una grande personalità, soprattutto per chi ama l’outdoor. Sono diversi gli aspetti della 4DVENTURE che sono stati appositamente ripresi. Tra questi ci sono gli specchietti retrovisori e l’antenna a pinna nella colorazione nero lucido, i cerchi in lega di alluminio da ben 18″ ma anche i mancorrenti sul tetto con dettagli in coolor verde.

Quello che la distingue particolarmente poi è lo spoiler nella colorazione nero lucido così come le finiture posteriori ma anche la protezione per le portiere così come la protezione per il paraurti posteriore realizzata in resina.

Il comfort poi è l’anima di questa Subaru Outback Geyser. Si tratta di un vero salotto su quattro ruote, con sedili in pelle Nappa Nera, retrovisori ripiegabili, sistema audio con 11 speaker Harman/Kardon, un subwoofer, telecamera anteriore laterale e tetto apribile in cristallo.

La qualità e le prestazioni del motore Boxer di Subaru

La Outback Geyser riprende alla grande quanto visto in passato ma con alcuni accorgimenti. Subaru ha pensato ad un motore Boxer 2.5 a iniezione diretta. Questo è dotato anche della trazione integrale Symmetrical AWD e del cambio automatico CVT Lineatronic.

In più c’è da segnalare una nuova struttura del telaio che insieme al Global Platform garantisce tanto comfort durante la marcia e stabilità. La sicurezza è il punto di forza di quest’auto, che è stata equipaggiata con il sistema di assistenza alla guida EyeSight. C’è infatti un nuovo sistema di telecamere e ci sono anche 11 funzioni, tra cui quella che influisce sull’impianto frenante e quella che garantisce l’attivazione automatica dello sterzo per evitare la collisione.

Non si può prescindere dalla trazione integrale simmetrica a cui viene aggiunto il sistema X-Mode. Questo assicura infatti tanta efficacia alla guida e molta semplicità anche nelle condizioni metereologiche più insidiose. Ci sono due modalità di guida: SNOW/DIRT e DEEP SNOW/MUD, rispettivamente per strade innevate o sterrate e per superfici dove invece le ruote potrebbero restare bloccate dal fango e dalla sabbia.