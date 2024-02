Subaru Outback 4Dventure è un’auto 4×4 davvero molto interessante, in vendita ad un prezzo di listino, di partenza, di 44’900 euro, caratterizzata da dimensioni decisamente importanti, risalta sin da subito essere un SUV, un vero SUV adatto all’offroad, senza perdere comunque un’anima aggressiva e sportiva. Scopriamolo da vicino con la nostra recensione completa.

Esterni e bagagliaio

La vettura raggiunge 4,87 metri di lunghezza, 1,87 metri di larghezza e 1,67 metri di altezza, con un peso abbastanza imponente, pari a 2,7 tonnellate. Il suo essere adatta per l’off-road lo notiamo prima di tutto dall’altezza minima da terra di 213 millimetri, mantenendo comunque in passo di 2,74 metri. Il tutto porta a poter godere di un bagagliaio a tratti immenso, con sistema di apertura elettroattuato, capace di stivare fino a 1822 litri con sedili abbattuti (il meccanismo è one-click, estremamente semplificato), dimostrando a sua volta di essere un’auto cargo, ideale anche per traslochi e simili.

I cerchi in lega sono da 18 pollici, di serie sono montati pneumatici con una spalla marcata, permettendo un’ottima stabilità e comodità su qualsiasi tracciato. Sono davvero tanti gli accessori acquistabili a parte, come il portabici posteriore, il gancio di traino, le barre superiori, il paraspruzzi, il kit per la protezione del cofano, il portasci, protezioni per i cerchi, il box per auto e molto altro ancora (tutti accessori pensati per migliorare sia le funzionalità, l’estetica e la sicurezza). Un’estetica elegante, ma allo stesso tempo aggressiva, che punta forte sulla praticità, forse è presente fin troppa plastica nella parte inferiore della vettura, che sicuramente non sfigura tra i tantissimi modelli che potete trovare nelle grandi città.

Interni e infotainment

Tutto questo spazio a disposizione permette di godere di una grande comodità anche nella parte posteriore, il passeggero ha tanto spazio per la testa (più di una spanna in altezza) e per le gambe (circa due spanne in lunghezza). Essendo un’auto endotermica ha un tunnel centrale, sul quale troviamo le bocchette d’aerazione, due porte USB-C da 2.1A ed il sistema elettrico per la regolazione dei sedili.

La qualità dei materiali, sebbene sia quasi interamente plastica, è comunque abbastanza buona, qualitativamente il touch non offre una sensazione di premium, ma riesce a dare una sensazione di robustezza ed affidabilità. Sedendoci al sedile di guida notiamo, oltre ad un bellissimo sterzo, una infinità di comandi elettronici, segnale che quasi tutto è elettro-attuato (specchietti, portiere con chiusura automatica, sedili, comandi al volante, riscaldamento del volante, con relativo pulsante, cambi a paletta e non solo).

Di serie è previsto il controllo degli occhi (tecnologia EyeSight Driver Assist), esattamente sopra il grande display centrale dell’infotainment, è presente un sensore LED ad infrarossi che inquadra costantemente il guidatore, restituendo alert nel momento in cui ci si dovesse distrarre, o semplicemente si appare essere più stanchi del normale. Il display è molto grande, gode di un’ottima risoluzione, integra nativamente anche i comandi per la gestione del riscaldamento dei sedili, dell’aria condizionata e della ventilazione, e riceve perfettamente ogni input. E’ risultato essere molto pratico, con comandi ben calibrati, che permettono di accedere facilmente alle varie impostazioni, senza ritardi o rallentamenti (anche quando si sta utilizzando Apple CarPlay o Android Auto, entrambi wireless).

Nel tunnel centrale, a fianco di un cambio automatico che funziona molto bene, sono stati posizionati tre connettori fisici: USB-C 3.0, USB-A 2.4A e aux 3.5mm per il collegamento di una sorgente dalla quale trasmettere la musica. Non mancano infine due pozzetti, inferiore dalla grande profondità, e superiore dove poter riporre senza problemi gli occhiali.

Motore e prestazioni

Il motore è endotermico (a benzina) da 4 cilindri disposti in orizzontale, cilindrata 2’498 cc, potenza massima di 169 cavalli (124 kW), coppia massima di 252 Nm a 3800 giri/min, per una velocità massima di 193 km/h ed una accelerazione da 0 a 100 in 10,2 secondi. Data la sua natura, ovviamente, la trazione è su tutte e quattro le ruote (permanente) con ripartizione attiva. Ciò non porta ad avere consumi estremamente elevati, il serbatoio è da 63 litri, con un pieno si potrebbero toccare i 700 chilometri, nel nostro caso, con un utilizzo ibrido, abbiamo fatto circa 10/12 km con un litro di carburante.

Esistono solamente due modalità di guida selezionabili dal volante (che potremmo raccogliere in Eco e Sport), con alcuni settaggi modificabili dal display centrale. Il guidatore può selezionare il tipo di fondo su cui andrà a muoversi, ad esempio fango o neve, così da riuscire a settare in automatico direttamente la vettura stessa. Il sistema di accensione è keyless con Start&Stop, l’accelerazione è stabile e omogenea, con un cambio pulito che non tentenna in nessuna circostanza, la guidabilità complessiva (compreso l’uso cittadino) è interessante, mettendo in luce una versatilità e manovrabilità che non ci saremmo mai aspettati (considerando le dimensioni generose dell’auto). Altri aspetti che ci hanno convinto, oltre naturalmente a sospensioni perfettamente in grado di attutire ogni scossone, riguardano l’insonorizzazione, capace di staccare i passeggeri dall’ambiente circostante, riducendo anche il rumore del vento e dell’aria.

Le manovre sono facilitate dalla presenza della videocamera posteriore, utile soprattutto per i parcheggi, sebbene non abbia una risoluzione elevata, ha un angolo di visualizzazione ampio con la frenata automatica nel momento in cui ci si dovesse avvicinare troppo ad un ostacolo.

Subaru Outback 4Dventure – conclusioni

In conclusione Subaru Outback 4Dventure è un’auto che può essere valorizzata sia in città che in off-road, le dimensioni sono decisamente elevate, ciò che la salva è il raggio di sterzata veramente eccellente. La possiamo consigliare alle famiglie, e per gli utenti che lavorano, necessitando di tanto spazio a disposizione (data la presenza di tanti accessori), oppure coloro che vivono fuori città, in aree problematiche dal punto di vista meteorologico o di strade da percorrere. Il rapporto qualità/prezzo è molto buono, facendo una media pesata degli aspetti positivi/negativi, potremmo darle un voto di 9/10, proprio perché ha dimostrato di essere una vettura completa e versatile, riuscendo a distinguersi dalla massa dei SUV presenti attualmente sul mercato.