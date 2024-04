Nell’ambito dell’industria automobilistica, l’attenzione è ora rivolta al nuovo MG3 Hybrid Plus. Lanciato di recente, in Spagna a un prezzo iniziale molto competitivo di 19.990 euro. Questo modello offre una combinazione eccezionale di prestazioni e tecnologia avanzata. Promettendo di attirare l’interesse di tantissimi acquirenti.

La vettura è disponibile in tre allestimenti diversi, Standard, Comfort e Luxury. Ognuno dei quali presenta una serie di caratteristiche che migliorano l’esperienza di guida e il comfort a bordo. La versione base è dotata di climatizzatore automatico. Ma troviamo anche sensori di parcheggio, telecamera posteriore, un quadro strumenti digitali da 7″ e uno schermo centrale da 10,25 pollici. Tutto ciò contribuisce a garantire una guida ancora più piacevole e sicura. Grazie alla tecnologia iSMART e al pacchetto di assistenza alla guida MG Pilot.

Con il passaggio alle versioni Comfort e Luxury, vengono introdotte ulteriori migliorie. Come cerchi in lega da 16”, vetri posteriori oscurati, fari LED e sedili riscaldati, che rendono il veicolo alla ricerca di comfort e stile.

MG3, tutto ciò che c’è da sapere

Oltre alle caratteristiche di design e comfort, il MG3 Plus garantisce anche prestazioni eccezionali. Grazie al suo motore da 1,5 litri da 194 CV e alla tecnologia Full Hybrid. Questo permette al veicolo di ridurre notevolmente i consumi. Raggiungendo un'efficienza di 4,4 litri per 100 km percorsi. Con una batteria di bordo da 1,83 kWh, l'auto combina quindi potenza ed efficienza in modo ottimale. Offrendo un'esperienza di guida dinamica e sostenibile. Con queste caratteristiche e il prezzo competitivo, si presenta come un'opzione attraente per chiunque sia alla ricerca di una soluzione tecnologicamente avanzata e ad un prezzo accessibile sul mercato automobilistico attuale.