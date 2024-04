Spotify AI Playlist: musica personalizzata grazie all'intelligenza artificiale

Spotify lancia una nuova grandiosa funzionalità: la AI Playlist. Per ora disponibile in versione beta per gli utenti Premium nel Regno Unito e in Australia, questa fantastica opzione sfrutta l’intelligenza artificiale per per creare playlist personalizzate inserendo soltanto dei prompt testuali contenenti le specifiche richieste dagli utenti.

Creare una nuova playlist con AI Playlist sarà semplicissimo. Basterà scrivere un qualsiasi messaggio con il proprio “desiderio” e in un attimo compariranno brani che rispecchieranno esattamente lo stato d’animo o il sound richiesto, dando anche la possibilità di scovare cantanti e musicisti che non si conoscono. Spotify potrà così regalare ai propri utenti un modo di esprimere sé stessi anche quando non hanno idee ben chiare, creando il mix musicale più adatto a loro.

La playlist ideale con l’aiuto dell’IA su Spotify

Una volta creata la playlist, gli utenti possono continuare a interagire con l’intelligenza artificiale se non dovessero ancora ritenerla perfetta. Possono utilizzare comandi come “meno ottimista”, “più rock”, “più malinconica” per modificarne il contenuto con pochi click, senza dover cercare singolarmente i brani. Si potranno anche rimuovere le canzoni che già sappiamo non fare per noi semplicemente scorrendo verso sinistra.

I prompt testuali possono fare riferimento a qualsiasi cosa: ad un luogo specifico, al proprio animale preferito, ad un film, una serie, persino a dei colori o a delle emoji. Le playlist generate automaticamente conterranno una combinazione di ciò che si ha scritto nel testo, cercando di rispecchiare al meglio la nostra richiesta. Spotify ha chiarito però che non produrrà playlist per suggerimenti non relativi alla musica e ha adottato misure per prevenire i messaggi offensivi.

L’obiettivo della nuova funzione con l’intelligenza artificiale è quello di fornire la musica perfetta per ogni momento. Tramite AI Playlist, Spotify darà la possibilità esclusiva agli abbonati Premium di scoprire la musica utilizzando un modello linguistico tecnologico ed avanzato. Per utilizzare AI Playlist, basta accedere alla sezione “La tua libreria” nell’applicazione e poi fare clic sul tasto “+”. Dopo questo, bisogna soltanto selezionare “Playlist AI”. Nella schermata appariranno già alcuni suggerimenti, oppure si potrà inserire da zero il proprio prompt. Una volta creata, la playlist verrà salvata automaticamente nell’account.