App Store Apple: altre novità in arrivo per chi ama i videogiochi

Fra non molto per chi possiede un iPhone sarà disponibile la nuova versione del sistema operativo iOS 17.5. La Apple ha inserito nell’aggiornamento parecchie novità, tra funzionalità e nuove regole, annunciando anche un cambiamento riguardante la policy interna dell’App Store. Per la prima volta in assoluto, gli sviluppatori saranno autorizzati a creare e distribuire emulatori di giochi direttamente sullo store della società.

Questa notizia, confermata dalla Apple attraverso una comunicazione inviata agli sviluppatori, è un cambio di rotta importante, considerando le politiche della società attuate fino a pochissimo tempo fa. Nessuno, infatti, poteva inserire su App store esplicitamente app di emulazione.

Nuove app di emulazione e decisioni importanti interne della Apple

I cambiamenti apportati permettono ora agli sviluppatori di dare agli utenti la possibilità di scaricare app di emulazione delle console vintage. Ciò significa che i giocatori potranno finalmente accedere a tantissimi titoli retrò attraverso le applicazioni emulatrici. Come prevedile, la Apple ha tuttavia imposto alcune restrizioni e degli avvertimenti per gli sviluppatori. Per fare un esempio, saranno loro responsabili nel garantire che tutto il software presente nell’app sia conforme alle linee guida dell’App Store e alle leggi.

Tutti coloro che adoravano passare il tempo giocando ai videogiochi più famosi e che avevano un iPhone, adesso hanno a disposizione un metodo più semplice per accedervi. Basterà loro semplicemente recarsi nello store Apple e lì troveranno ciò che cercano.

Se da un lato la Apple sta però modificando interamente lo scomparto delle app e dei giochi, oltre ad altri cambiamenti dovuti all’entrata in vigore del DMA europeo, andando avanti nel settore tecnologico, l’azienda non se la passa bene nel mercato auto. Dopo aver rinunciato al progetto Apple Car, la società ha dichiarato il taglio di centinaia di posti di lavoro. Ciò dimostra che, anche se vi sono progressi in alcuni campi sul quale la Apple opera, la società non ha ancora smesso con le modifiche, che stanno avendo ripercussioni sul personale.